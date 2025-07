Stellantis leader del mercato auto in Francia nel primo semestre 2025

Stellantis France è il produttore leader sul mercato per l’anno in termini di vendite, con una quota di mercato del 29,6% nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri e 4 modelli nella top 10 del mercato delle autovetture (Peugeot 208, 2008, 3008 e Citroën C3).

Stellantis occupa il primo posto nel mercato francese delle auto + veicoli commerciali leggeri nel primo semestre 2025

“In un mercato in forte calo nel corso del mese e cumulativamente per i primi sei mesi del 2025, Stellantis detiene il primo posto nel mercato francese delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri con una quota di mercato cumulativa del 29,6%. Stiamo consolidando la nostra leadership nei propulsori elettrici con una quota di mercato del 29%. Stellantis Pro One ha guadagnato 3 punti percentuali, raggiungendo una quota di mercato del 40,2% e rimane leader nei veicoli commerciali leggeri elettrici con il 52%. I marchi Peugeot e Alfa Romeo stanno facendo progressi nei segmenti delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, e la Citroën ë-C3 è la seconda auto elettrica più venduta in Francia”, ha dichiarato Xavier Duchemin, Direttore di Stellantis Francia.

A giugno 2025 , 5 marchi si distinguono per i loro risultati: Peugeot ha una quota di mercato del 15,6%, in crescita di 1 punto nelle autovetture e nei veicoli commerciali leggeri rispetto al 2024, e ha tre veicoli nella top 5 dei veicoli più venduti in Francia: la Peugeot 208 è al secondo posto, la Peugeot 2008 ha guadagnato un posto in quarta posizione e la Peugeot E-3008 è entrata nella top 5 con un guadagno di 1 posizione rispetto al mese precedente. Nel mercato dei veicoli utilitari, il marchio ha registrato un aumento di quasi 3 punti con una quota di mercato del 19,6%.

Citroën rimane stabile nel corso del mese e cumulativamente per il 2025 nel segmento delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri. Nel secondo trimestre del 2025, Citroën ha guadagnato 2 posizioni nel mercato delle autovetture, raggiungendo la quarta posizione. La Citroën ëC3 Aircross è la prima del suo segmento a batteria.

Jeep crescerà nella quota di mercato cumulativa dal 2025 al 2024, trainata dall’Avenger, ora disponibile in versione ibrida a 4 ruote motrici (insieme alle versioni ibride a 2 ruote motrici, 100% elettriche e a benzina con cambio manuale). Alfa Romeo continua la sua crescita nel mercato francese delle autovetture con un incremento delle immatricolazioni di oltre il 50%. DS registra un aumento della quota di mercato nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024.

A giugno 2025, Stellantis Pro One ha raggiunto una quota di mercato del 37,8%, con un aumento di oltre 5 punti rispetto a maggio 2024. Tutti i marchi del gruppo hanno registrato una crescita in un mercato in calo del 24%. Nel segmento dei veicoli elettrici, la quota di mercato si è attestata al 38,2%.

Nel periodo cumulativo di 6 mesi fino al 2025, Stellantis Pro One consolida la sua leadership indiscussa con una quota di mercato del 40,2%, ovvero +3 punti rispetto al 2024. Nello stesso periodo, la quota di mercato di Pro One per i motori elettrici ha raggiunto il 50%, i volumi sono aumentati del 6,6% e il marchio Peugeot continua a occupare il primo posto in questa motorizzazione con una quota di mercato del 31,4%.

Nel semestre fino al 2025, Stellantis conferma la sua posizione di leader nei veicoli 100% elettrici, con una quota di mercato del 29% nella categoria BEV VP+VU, con una gamma di 43 modelli per soddisfare le aspettative di ogni cliente, tra cui la Citroën ë-C3, numero due, che sale sul podio, e la Peugeot E-208, numero cinque, che mantiene un ottimo livello di prestazioni. Questa leadership si riscontra anche nel solo mercato dei veicoli commerciali, con una quota di mercato del 50%.