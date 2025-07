Lancia Delta HF Integrale: confermato ufficialmente il suo ritorno

In occasione del lancio della Ypsilon Rally6 HF Racing, la seconda nuova auto da rally lanciata dalla Lancia da quando è tornata alle corse automobilistiche con la Ypsilon Rally4 HF Racing lo scorso ottobre, la casa piemontese ha confermato il ritorno nei prossimi anni di Lancia Delta HF Integrale.

Confermato il ritorno della Lancia Delta HF Integrale nei prossimi anni

Al momento non ci sono molte informazioni su come sarà la nuova Lancia Delta HF Integrale, anzi, sappiamo poco anche della nuova Delta in generale, il cui debutto è previsto tra qualche anno. Prima di lei, il prossimo anno arriverà la nuova Lancia Gamma, anch’essa disponibile nella versione HF. Considerando la nuova Ypsilon HF, è possibile immaginare che la futura Delta HF Integrale sarà elettrica e avrà un powertrain più potente rispetto alla versione base. L’uso del termine “integrale” suggerisce la possibile adozione di un secondo motore elettrico, garantendo così la trazione integrale 4×4, per offrire maggior performance e controllo.

La Lancia lanciò la Delta originale nel 1979 come una modesta berlina familiare, mentre la più potente HF e la HF 4WD turbocompressa non arrivarono prima del 1983 e del 1986. Il nome ormai famoso Integrale fu applicato alla vettura stradale nel 1987, quando il marchio italiano decise di partecipare ai rally con la Delta. Tutto iniziò con la HF Integrale 8v, prima che, nel 1989, arrivasse la più potente HF Integrale 16v.



Secondo il regolamento WRC, ogni anno dovevano essere costruite 5.000 auto da strada omologate per rispettare le normative, ma nel 1993 la domanda aveva spinto la produzione dell’Integrale a quasi 45.000 unità. Da quando è uscita di produzione nel 1994, sono state create molte “nuove” Delta sportive. Tra queste, la Futurista da 330 CV una reinterpretazione della Delta Integrale della carrozzeria Automobili Amos, e la Grassi 044S , un omaggio da 640 CV alla Delta S4 della Grassi Scuderia Milanese.

E’ probabile che qualche informazione in più sulla nuova Lancia Delta HF Integrale possa arrivare in occasione del debutto della nuova Lancia Gamma che come detto poc’anzi avverrà nel corso del primo trimestre del prossimo anno.