Alfa Romeo Brennero: il SUV compatto saprà conquistare i fan del Biscione?

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere il nome del nuovo SUV compatto che la casa automobilistica milanese lancerà sul mercato nel 2024. Questo modello sarà anche il primo 100 per cento elettrico che entrerà a far parte della gamma del marchio del Biscione che intende diventare il brand premium globale del gruppo Stellantis.

Alfa Romeo Brennero: sarà un modello importante e che saprà stupire

Si tratta del primo veicolo realizzato da zero dal nuovo corso del Biscione che con l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato e il capo del design Alejandro Mesonero-Romanos ha definitivamente voltato pagina.

Questa auto indubbiamente sarà un modello che saprà stupire. Si dice infatti che il veicolo sarà realizzato in maniera da piacere ai fan del Biscione ma contemporaneamente ampliando la platea delle persone interessate alle auto di Alfa Romeo, farà avvicinare altri clienti allo storico marchio milanese.

Alfa Romeo Brennero avrà un design tipicamente Alfa e punterà sulla sportività e sul lusso. Tra i vari SUV di segmento B offerti dai marchi di Stellantis questo modello sarà sicuramente quello più premium.

Alfa Romeo Brennero sorgerà sulla piattaforma CMP dell’ex gruppo PSA e avrà una lunghezza intorno ai 430 cm. Questa auto dovrebbe essere l’unica Alfa Romeo con un prezzo di partenza al di sotto dei 30 mila euro. Nella gamma ci saranno oltre alla versione elettrica al 100 per cento anche motori benzina e ibridi. Non è chiaro se ci sarà spazio anche per un diesel come avvenuto con Alfa Romeo Tonale.

Il veicolo sarà prodotto a Tychy in Polonia e sarà parente stretto del B-SUV di Jeep di cui proprio oggi sono apparse sul web le prime immagini senza veli. Sicuramente nei prossimi mesi emergeranno ulteriori dettagli su questa auto destinata a far parlare a lungo di se quando finalmente arriverà sul mercato nel primo trimestre del 2024.

