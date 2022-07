Alfa Romeo: dal 2023 vendite online in UK

Arrivano interessanti novità dal Regno Unito per Alfa Romeo. Nelle scorse ore il numero uno della casa automobilistica del Biscione ha affermato che lo storico marchio milanese molto probabilmente lancerà una funzionalità di acquisto online il prossimo anno nel suo sito con l’obiettivo di attirare un pubblico più giovane.

Alfa Romeo dal 2023 punterà sulle vendite online per attirare nuovi clienti nel Regno Unito

Il Biscione si sta preparando per lanciare in UK il suo nuovo Tonale, un nuovo SUV più piccolo che si collocherà in un segmento di mercato estremamente redditizio e avvicinerà la casa automobilistica a un ulteriore pubblico. In tal modo, sta cercando di rendere il marchio “più accessibile” e di introdurre una funzione di “acquisto online” nel suo sito web.

Damien Dally, amministratore delegato di Alfa Romeo e Jeep UK, ha dichiarato: “Al momento non vendiamo auto online, ma ci muoveremo presto, poiché questa è la strada. Penso che la cosa fondamentale per noi sia rendere il marchio accessibile e alcuni vorranno acquistare le nostre auto online.”

“La vendita online farà parte del nostro portafoglio in futuro, non immediatamente, ma probabilmente l’anno prossimo, ma continueremo a essere coinvolti nella nostra rete di rivenditori”. L’introduzione di una funzione di acquisto online coinciderà probabilmente con l’introduzione da parte di Alfa Romeo di accordi di agenzia per i suoi concessionari.

All’inizio di quest’anno il brand premium del gruppo Stellantis prevede di trasformare la propria rete di concessionari secondo un modello di agenzia nel 2023. Anche DS Automobiles, che fa anche parte dell’impero dei marchi di Stellantis, si unirà ad Alfa Romeo nell’adozione di un modello di agenzia nel Regno Unito il prossimo anno.

Con la Tonale, l’Alfa Romeo torna a un segmento di volume, con un’auto nuova su quattro venduta nel segmento C-SUV in cui si trova questo modello. Dally spera di vendere 3.000 Tonale all’anno nel Regno Unito, cosa che non accade dai tempi della Giulietta, e che si rivolge a un diverso tipo di cliente.

“La Giulia e lo Stelvio si rivolgono prevalentemente a un pubblico più anziano, più benestante e maschile. Ma con il Tonale, vogliamo abbassare l’età dei nostri acquirenti e attirare più donne verso il nostro marchio, cosa che in precedenza ha funzionato bene con Giulietta.”

Dally ha parlato anche di Giulia e Stelvio le cui vendite da qualche tempo in UK sono stabili confermando che continueranno a far parte della gamma del Biscione. ‘I segmenti Giulia e Stelvio sono importanti per noi e non ci allontaneremo da quello ma aumenteremo l’appeal. Vogliamo rendere il marchio più sostenibile”.

Gli ordini per la Tonale, rivale della BMW X1, sono stati aperti il ​​10 luglio, con il modello venduto esclusivamente con propulsori ibridi. Tonale ha fatto il suo debutto nel Regno Unito al Goodwood Festival of Speed ​​dello scorso fine settimana, essendo il fiore all’occhiello dello stand dell’Alfa Romeo. Le prime consegne sono previste a settembre, con una versione ibrida plug-in che seguirà all’inizio del 2023.

