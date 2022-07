Nuova Alfa Romeo Giulietta: torna insieme alla nuova Lancia Delta?

Nuova Alfa Romeo Giulietta non è ancora sicura di tornare a far parte della gamma della casa automobilistica del Biscione. Nonostante ciò sono in tanti a ritenere che il suo ritorno possa essere una nota positiva per quando riguarda il futuro dello storico marchio milanese. Infatti in Europa la vettura potrebbe avere ancora molto mercato.

Nuova Alfa Romeo Giulietta: se la vettura tornerà molto probabilmente avrà molto in comune con la futura Lancia Delta

Secondo alcune voci trapelate negli ultimi giorni, qualora il CEO del Biscione Jean Philippe Imparato decidesse di riportare sul mercato una nuova Alfa Romeo Giulietta questa potrebbe tornare insieme alla nuova Lancia Delta. Quest’ultima è stata ufficialmente confermata e il suo ritorno è previsto per il 2028.

Guarda caso potrebbe essere quello l’anno giusto per vedere la nuova Alfa Romeo Giulietta come anticipato alcuni mesi fa dal CEO Imparato il quale ha ammesso che lui e il suo team stanno ancora valutando se far tornare questa auto ma che in ogni caso non se ne sarebbe parlato prima del 2028.

Le due auto infatti condividerebbero la stessa piattaforma e anche la gamma di motori. Ricordiamo che nel 2028 Alfa Romeo e Lancia venderanno solo ed esclusivamente auto elettriche al 100 per cento. Questo significa che la nuova Delta e la nuova Giulietta saranno entrambe auto a zero emissioni.

I motori elettrici dovrebbero avere un range di potenze da 130 cavalli fino ad oltre 400 per le versioni top di gamma. Avendo la stessa piattaforma la nuova Alfa Romeo Giulietta e la nuova Lancia Delta avranno autonomia con una ricarica completa tra 450 e 650 km a seconda della grandezza della batteria. Quanto al luogo di produzione per entrambi questi modelli dovrebbe essere l’Italia. Ci sono grosse probabilità che se anche Giulietta sarà portata sul mercato le due vetture possano venire prodotte nello stesso impianto.

Vedremo dunque a proposito di questo futuro e per il momento solo eventuale modello che decisioni saranno prese dai dirigenti di Alfa Romeo che al momento sono impegnati nello sviluppo di altre auto a cominciare dal B-SUV che dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno e che forse si chiamerà Brennero e proseguendo con le nuove generazioni di Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio che dovrebbero arrivare rispettivamente nel 2025 e nel 2026.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Stelvio: un nuovo bodykit in stile Fast & E Furious per il SUV di segmento D del Biscione