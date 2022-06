Alfa Romeo punta ad una nuova doppietta a Silverstone

Due settimane fa al Gran Premio del Canada, Guanyu Zhou ha ottenuto punti per la seconda volta in questa stagione dopo molti Gran Premi a dir poco sfortunati. Con un Valtteri Bottas che pure è finito in zona punti, Alfa Romeo ha ottenuto la sua seconda doppietta della stagione dopo il GP del Bahrain, portando entrambe le monoposto tra le prime 10.

Alfa Romeo punta a portare entrambe le sue auto in zona punti a Silverstone

Questo fine settimana si svolge il Gran Premio di Gran Bretagna sulla mitica pista di Silverstone. Per la squadra di Frédéric Vasseur l’obiettivo è chiaro: utilizzare il Gran Premio del Canada come trampolino di lancio per ottenere una serie di doppiette portando entrambe le monoposto in zona punti.

Xevi Pujolar, il responsabile tecnico di pista della squadra, pensa che il suo team possa primeggiare tra le scuderie subito dopo le tre grandi. “Penso che possiamo aspettarci di lottare nella parte alta della metà classifica. Dobbiamo vedere, non so se alcuni team porteranno pacchetti di aggiornamento a Silverstone, ma finora direi che siamo stati abbastanza continui su tutti i diversi tipi di pista e anche con diversi tipi di efficienza aerodinamica. “

Quindi per le prossime gare ci aspettiamo di lottare per il primo posto tra le scuderie di secondo livello, superando Alpine, McLaren e vediamo se riusciremo a ottenere qualche punto in più. Una doppia entrata in zona punti è il nostro obiettivo. Siamo in una posizione in cui vogliamo essere in Q3 con entrambe le vetture perché è il modo giusto per fare gare solide, in primis contro l’Alpine ”, ha aggiunto il responsabile tecnico di Alfa Romeo F1 Team.

Nella classifica costruttori Alfa Romeo è sesta, con soli sei punti di svantaggio dall’Alpine. La McLaren intanto, che siede in quarta posizione, è 14 unità davanti alla squadra italo-svizzera.

