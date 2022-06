Nuova Fiat Punto: i motivi del mancato ritorno

Nuova Fiat Punto a lungo è sembrata sul punto di tornare. Dopo che già ai tempi di Fiat Chrysler Automobiles si era ipotizzato un suo ritorno, quando è nato il gruppo Stellantis dopo la fusione di FCA e PSA il gioco sembrava fatto. Del resto Stellantis avrebbe la piattaforma, i motori, la tecnologia e i componenti per riportare in vita il mitico modello.

Inizialmente anche dalla Francia erano giunte delle voci secondo cui uno dei primi modelli ad arrivare con la nascita del gruppo automobilistico sarebbe stata proprio un’erede di questa vettura che fino al 2018 faceva parte della gamma della casa italiana.

Ecco perché una nuova Fiat Punto non ci sarà

In realtà però le cose non andranno così. Il numero uno della principale casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois ha dichiarato che Fiat Punto non tornerà anche se lo spazio un tempo occupato da questo modello sarà lasciato ad un’altra auto che però non si potrà considerare una vera e propria erede di questo modello.

Molto probabilmente sarà la vettura elettrica che sarà prodotta a Kragujevac in Serbia dal 2024. Si dovrebbe trattare della nuova Fiat Panda anche se non possiamo escludere che a questa auto venga dato un altro nome anche considerato che sempre nel segmento B ci sarà anche un altro modello che sarà prodotto a Tychy in Polonia e che avrà le sembianze di un B-SUV.

In tanti si domandano il motivo di questa scelta da parte di Fiat che ha deciso di rinunciare ad una nuova Fiat Punto pur potendo tranquillamente farla. I motivi di questa scelta potrebbero derivare da una serie di fattori. Innanzi tutto il fatto che le hatchback hanno comunque perso colpi a causa dell’avanzata dei B-SUV e dunque una vettura come la vecchia Punto forse non veniva considerata in grado di ottenere risultati importanti. Un altro motivo potrebbe essere il non voler fare concorrenza interna a modelli quali Peugeot 208 e Opel Corsa.

Altro motivo della rinuncia ad una nuova Fiat Punto potrebbe essere il fatto di aver deciso di puntare su una famiglia di auto sulla base della concept Fiat Centoventi che ben poco ha da spartire come design con il famoso modello di Fiat e che invece meglio si presta ad essere adottato da altre tipologie di auto come appunto una nuova Fiat Panda.

Probabilmente anche la decisione di puntare in futuro solo su auto elettriche ha finito per portare Fiat a prendere questa decisione privilegiando un altro tipo di auto che punterà sul rapporto qualità prezzo come sua arma migliore. Ricordiamo infatti che Francois vuole trasformare Fiat in una sorta di Tesla del popolo con auto elettriche molto economiche.

