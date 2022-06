Fiat Fastback: ci sarà qualcosa di simile in Europa per la casa italiana?

Fiat Fastback sarà la grande novità della principale casa automobilistica italiana per quanto concerne il Brasile nel 2022. L’auto infatti sarà presentata entro fine anno, molto probabilmente nel corso del prossimo mese di settembre. Come sappiamo si tratta di un SUV Coupé che dovrebbe avere una lunghezza intorno ai 435 cm.

Ci sarà un modello simile alla Fiat fastback nella gamma europea di Fiat?

Come sappiamo la vettura disporrà della stessa piattaforma della berlina Fiat Cronos e anche le dimensioni dovrebbero essere simili. L’auto poi nel 2023 arriverà in tutti i principali mercati del Sud America ed è previsto anche l’arrivo di una versione Abarth sempre per l’America Latina.

A proposito della nuova Fiat Fastback, quello che molti si chiedono e se anche in Europa la principale casa automobilistica italiana proporrà qualcosa di simile. Del resto parliamo di un tipo di veicolo che attualmente va per la maggiore anche nel vecchio continente. Basti guardare ai dati di vendita di Renault Arkana e anche alle mosse di Peugeot e Citroen che nei prossimi giorni dovrebbero presentare due SUV Coupé: la nuova 408 e la C4 X.

Per quanto riguarda Fiat ancora il piano esatto previsto per i prossimi anni non è stato rivelato al 100 per cento anche se tante cose sono state anticipate. Ad esempio è stato detto che la gamma di Fiat non aumenterà più di tanto rispetto alla situazione attuale. Questo significa che in totale i modelli in gamma saranno 5 o 6. Tra questi dovrebbero esserci tre SUV.

Il primo sarà il B-SUV che sarà prodotto dal prossimo anno a Tychy in Polonia, il secondo ad arrivare sarà la nuova generazione di 500X che forse cambierà nome e diventerà leggermente più grande. Un terzo SUV dovrebbe prendere il posto di Tipo come nuova top di gamma del marchio. Tra i tre proprio questo sarebbe il modello maggiormente indiziato di assumere le sembianze di una sorta di berlina rialzata o SUV coupé.

Ovviamente al momento si tratta di semplici supposizioni per le quali si dovrà aspettare notizie ufficiali di Fiat o di Stellantis che comunque potrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno.

Ricordiamo che Carlos Tavares nei mesi scorsi aveva confermato che Fiat avrebbe continuato a rimanere nel mercato auto americano in quanto alcuni dei nuovi modelli avrebbero avuto le caratteristiche ideali per fare bene in quel paese.

Un SUV Coupè in stile Fiat Fastback ma ancora più grande, tecnologico e rifinito potrebbe essere proprio il modello giusto per fare bene anche in Nord America. Vedremo dunque cos’altro trapelerà in futuro a proposito di ciò.

