Nuova Fiat Panda: non sarà prodotta in Italia

La nuova Fiat Panda è indubbiamente una delle auto più attese nel mondo dei motori per quello che concerne i prossimi anni. Questo non solo perché si tratta di una vettura estremamente popolare ma anche perché abbiamo saputo che questa auto sarà radicalmente trasformata rispetto al modello che tutti conosciamo e che ormai da circa un decennio è presente sulle nostre strade.

Stellantis produrrà la nuova Fiat Panda in uno dei suoi stabilimenti nell’est dell’Europa

A proposito della nuova Fiat Panda, ha fatto molto rumore nelle scorse ore l’indiscrezione lanciata da un famoso magazine automobilistico internazionale che ha confermato che la vettura non sarà prodotta in Italia. Questo significa che quando l’attuale versione di Fiat Panda cesserà di essere prodotta nel 2026, lo stabilimento di Pomigliano dirà addio alla famosa utilitaria della principale casa automobilistica italiana.

Sempre secondo la stessa fonte la nuova Fiat Panda potrebbe trovare casa in uno degli stabilimenti che il gruppo Stellantis possiede e gestisce nell’Est dell’Europa. In particolare si parla della fabbrica di Fiat Chrysler Serbia a Kragujevac e di quella dell’ex gruppo PSA a Trnava in Slovacchia. La prima attualmente ospita la produzione della monovolume Fiat 500L che però come sappiamo presto cesserà.

La seconda invece ospita attualmente la Peugeot 208 che però con il restyling del 2023 dovrebbe cambiare casa. Si parla di Figuruelas in Spagna per la versione elettrica e Kenitra per quella con motori a combustione.

Ovviamente per il momento si tratta di voci, anche se provenienti da fonti autorevoli che dicono di aver letto documenti relativi ai futuri piani di Stellantis. Ricordiamo che la nuova Fiat Panda sarà una vettura molto importante per il futuro della principale casa automobilistica italiana.

Infatti questa auto e anche le altre vetture che faranno parte della sua famiglia avranno il compito di render accessibile a tutti le vetture elettriche avendo un rapporto qualità prezzo davvero interessante e contrapponendosi così alla gamma di Fiat 500 che invece darà origine a vetture più stilose e costose.

Per il momento non trapelano molti dettagli su come sarà la nuova Fiat Panda anche se sappiamo che l’auto dovrebbe prendere spunto per il suo stile dalla concept car Fiat Centoventi con linee squadrate ed un design molto più moderno rispetto alla versione attuale. Maggiori dettagli su questa auto li dovremmo avere già entro la fine del 2022. Vedremo dunque cos’altro trapelerà in proposito.

Ti potrebbe interessare: Fiat: non è sua l’auto più venduta in Brasile fino ad ora a marzo

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!