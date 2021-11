Fiat B-SUV: ecco tutto quello che sappiamo

Il 2023 sarà un anno importante per Fiat. La principale casa automobilistica italiana ha infatti intenzione di tornare ad essere protagonista nel segmento B del mercato con un nuovo modello. Ci riferiamo naturalmente al futuro Fiat B-SUV che proprio quell’anno sarà presentato dal marchio italiano di Stellantis.

Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro Fiat B-SUV

Il futuro Fiat B-SUV sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia a partire dalla primavera del 2023. Molto probabilmente poco prima avverrà la presentazione del nuovo modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori. Il SUV compatto di Fiat prenderà nella gamma della casa italiana il posto di Fiat 500X che invece con la nuova generazione si sposterà di segmento aumentando di dimensioni.

Il futuro Fiat B-SUV sorgerà sulla ex piattaforma CMP del gruppo PSA che adesso è stata modificata e si chiamerà STLA Small. Contemporaneamente alle versioni a combustione il veicolo arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Questa dovrebbe garantire un’autonomia minima di almeno 400 km con una ricarica.

Non è ancora chiaro come si chiamerà il futuro Fiat B-SUV. Qualcuno ipotizza che sarà proprio questo l’erede di Fiat Panda altri invece pensano che in realtà la nuova Panda arriverà pure ma si tratterà di un altro modello completamente diverso che si affiancherà a questo SUV.

Quanto al design si pensa che il nuovo Fiat B-SUV possa prendere in prestito numerosi elementi di design dalla concept car Fiat Centoventi destinata in futuro a diventare un punto di riferimento per quello che concerne i nuovi modelli che Fiat ha intenzione di lanciare nel corso dei prossimi anni.

Il nuovo Fiat B-SUV dovrebbe avere un prezzo molto competitivo e sicuramente più abbordabile rispetto ai B-SUV che sempre in Polonia produrranno Alfa Romeo e Jeep. Maggiori dettagli su questo atteso modello di Fiat li avremo agli inizi del 2022 quando finalmente sarà svelato il nuovo piano industriale di Stellantis e sapremo quando esattamente il veicolo in questione sarà presentato e lanciato sul mercato.