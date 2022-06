Nuova Lancia Delta: le principali caratteristiche

Nuova Lancia Delta sarà una delle tre auto con le quali Lancia cercherà di rilanciarsi in grande stile nel segmento premium del mercato auto europeo nel giro di 10 anni. La vettura sarà la terza auto ad arrivare tra le tre novità che faranno parte della gamma della casa automobilistica piemontese in futuro.

Di certo si tratta del modello più atteso, che si spera possa essere anticipato nei prossimi anni con una concept car. Questo in quanto la vettura nella sua versione di produzione non debutterà prima del 2028, come anticipato dal numero uno di Lancia l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Ecco quali saranno le principali caratteristiche della nuova Lancia Delta

La nuova Lancia Delta sarà il vero fiore all’occhiello della gamma della casa automobilistica piemontese. Il modello è quello che sta suscitando le maggiori curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. La vettura pare destinata a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

Di questa auto al momento sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà una lunghezza intorno ai 440 cm. Il veicolo di Lancia arriverà sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Infatti proprio dal 2028 Lancia commercializzerà solo auto a zero emissioni come confermato dal CEO Luca Napolitano.

Per quanto riguarda il design la nuova Lancia Delta sarà simile al suo celebre antenato. Infatti come anticipato dal numero uno della casa automobilistica piemontese avrà un design muscolare, geometrico e sportivo. Sicura la presenza di versioni ad altre prestazioni. La top di gamma potrebbe ottenere la mitica sigla HF. Napolitano inoltre non ha escluso il ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Se ciò davvero dovesse avvenire la nuova Delta sarebbe la principale indiziata.

Per quanto riguarda la versione top di gamma si dice che possa avere un motore con almeno 360 cavalli. Ovviamente al momento si tratta di semplici indiscrezioni che quindi vanno prese per quello che sono. Con questa auto Lancia spera di crearsi una propria nicchia nel segmento premium del mercato auto in Europa.

Del resto parliamo di una vettura che si andrà ad inserirsi in un segmento di mercato che ultimamente ha perso colpi a causa del sempre maggiore successo di SUV e Crossover. Questa auto però sembra avere le carte in regola per piacere anche in un’epoca dove ormai vetture a ruote alte sembrano ormai farla da padroni.

Entro fine anno Luca Napolitano ha promesso novità importanti per quanto riguarda le future auto del rilancio del marchio. Si spera naturalmente possa arrivare qualche indizio importante su quelle che saranno le caratteristiche di questa auto.

Ti potrebbe interessare: Nuova Lancia Ypsilon: ecco quale sarà la caratteristica più sorprendente della futura generazione della celebre city car che arriverà nel corso del 2024