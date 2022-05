Nuova Lancia Delta: l’Italia sarà la sua casa?

Nuova Lancia Delta è una delle auto che faranno parte nei prossimi anni della gamma della casa automobilistica piemontese. Il suo arrivo è previsto per il 2028. Il numero uno di Lancia, l’amministratore delegato Luca Napolitano ha già detto molte cose interessanti su questa auto.

Nuova Lancia Delta: ecco dove la vettura potrebbe essere prodotta

Sappiamo ad esempio che la nuova Lancia Delta sarà fedele a se stessa quindi non ci saranno stravolgimenti nel design. Si tratterà di un’auto geometrica, sportiva e muscolare. La sua lunghezza dovrebbe essere intorno ai 440 cm e la vettura tornerà sul mercato solo con motori completamente elettrici. Infatti Lancia ha deciso che dal 2026 produrrà solo auto a zero emissioni.

A proposito della nuova Lancia Delta di cui vi mostriamo alcuni render interessanti che provano ad ipotizzare il suo aspetto, al momento non è ancora chiaro dove sarà prodotta. Questa infatti non è una delle notizie trapelate a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se quando finalmente tornerà nuovamente sul mercato.

A nostro avviso però sono molto forti le possibilità che la nuova Lancia Delta possa essere prodotta in Italia. Quanto al luogo di produzione prescelto per questo modello in pole position potrebbe esserci Melfi visto che già li sarà prodotta la nuova Lancia Aurelia o come si chiamerà l’auto che Lancia porterà sul mercato nel 2026 e che avrà sembianze di un crossover. Del resto le due auto utilizzeranno la stessa piattaforma.

Ovviamente non escludiamo che possa venire scelto anche un altro stabilimento italiano di Stellantis per questo modello. Molto probabilmente in proposito avremo le idee più chiare già nel corso del prossimo anno.

