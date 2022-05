Nuova Lancia Delta: ecco perché stupirà molto

La nuova Lancia Delta sarà una delle auto che faranno parte della gamma della casa automobilistica piemontese e che contribuiranno al suo rilancio nel segmento premium del mercato auto. Stellantis ha detto chiaramente fin dalla sua nascita che uno dei suoi obiettivi primari sarebbe stato quello di rilanciare questo marchio che ha una storia lunghissima e una tradizione importantissima nel mondo delle auto.

L’arrivo di questo atteso modello avverrà nel 2028 come confermato in più occasioni dal numero uno dello storico marchio automobilistico italiano, l’amministratore delegato Luca Napolitano.

Nuova Lancia Delta: ecco come stupirà con il suo ritorno

Questa auto dunque sarà la terza e ultima novità di Lancia, almeno per il momento. Essendo un marchio che deve essere rilanciato da zero, Stellantis preferisce andarci con i piedi di piombo e vedere quello che accadrà con questi primi tre modelli e quale sarà l’accoglienza dei clienti europei, prima di annunciare altre auto, che però potrebbero anche arrivare dopo il 2028 se le cose dovessero andare per il verso giusto.

Quello che Napolitano per adesso ha detto a proposito della nuova Lancia Delta è che a differenza delle altre due nuove auto di Lancia che saranno comunque abbastanza diverse da quello che uno si può attendere da questo marchio, la futura Delta invece sarà fedele a se stessa. Questo ovviamente non significa che si tratterà di un’auto prevedibile, ma anzi Napolitano è sicuro che questa vettura riuscirà a stupire, con le sue qualità e le sue caratteristiche. un vasto pubblico di appassionati.

In particolare si dice che la nuova Lancia Delta manterrà fede alla sua anima sportiva garantendo delle ottime performance e riportando molto probabilmente il brand nel motorsport. Sicuramente nel corso dei prossimi anni a proposito di questa auto avremo maggiori informazioni. Probabile anche che una versione concept car possa essere svelata tra massimo un paio di anni per aumentare l’attesa.

Dei tre modelli di Lancia che debutteranno nei prossimi anni questo rimane del resto il più atteso e quello che stuzzica maggiormente la fantasia di appassionati e addetti ai lavori. Lancia lo sa e di sicuro non deluderà le attese dei tanti appassionati e fan di questo storico marchio che si aspettano qualcosa di speciale. Non si escludono inoltre sorprese come il ritorno della sigla HF.

Il fatto che questa vettura tornerà solo ed esclusivamente nelle vesti di auto elettrica al 100 per cento non dovrebbe comunque creare problemi per le prestazioni e le caratteristiche che da sempre caratterizzano questa auto e che sicuramente ritroveremo anche nel futuro modello che arriverà nel 2028.