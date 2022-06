Nuova Lancia Ypsilon: ecco quale sarà la caratteristica più sorprendente

Nuova Lancia Ypsilon sarà il primo modello del nuovo corso di Lancia. Il suo arrivo sul mercato in Italia è previsto per il primo trimestre del 2024. In Germania, Spagna, Francia, Belgio e Paesi Bassi la vettura della casa automobilistica piemontese farà il suo debutto entro la prima metà del 2024. Il luogo di produzione scelto per la produzione di questo importante modello con cui si darà il via al rilancio in grande stile del brand premium di Stellantis dovrebbe essere la Spagna.

Ecco come sarà e quali saranno le principali caratteristiche della nuova Lancia Ypsilon

Si parla in particolare dello stabilimento Stellantis di Figuruelas vicino la città di Saragozza come luogo in cui più probabilmente sarà prodotta la nuova Lancia Ypsilon. La vettura nascerà su piattafroma CMP dell’ex gruppo PSA. Inizialmente sarà prodotta sia in versione ibrida che elettrica al 100 per cento. Quest’ultima diventerà l’unica sul mercato dal 2028 anno in cui dovrebbe esserci il restyling di metà carriera di questo veicolo.

La nuova Lancia Ypsilon avrà diverse caratteristiche sorprendenti. Il motore dovrebbe essere più potente di quello di adesso sia nella versione ibrida che in quella elettrica al 100 per cento. La vettura aumenterà di dimensioni raggiungendo i 4 metri di lunghezza come anticipato da Luca Napolitano, amministratore delegato di Lancia.

Questa auto è importante in quanto darà un primo assaggio di quello che sarà il futuro del marchio fornendo indizi importanti su quello che sarà il design delle future auto della casa automobilistica piemontese. La caratteristica forse più sorprendente che questa auto avrà quando finalmente si mostrerà al pubblico per la prima volta dovrebbe essere legata al suo aspetto.

Infatti si dice che pur rimanendo nello stesso segmento di mercato attuale e pur avendo sempre le sembianze di una Hatchback, la vettura dovrebbe stupire molto con il suo nuovo look che sarà completamente diverso da quello attuale e sarà fatto per stupire e per piacere ad un pubblico molto più vasto di quello attuale. Non a caso il CEO di Lancia Luca Napolitano ha detto che la nuova Lancia Ypsilon sarà più maschia, più sportiva, più elegante e raffinata. Gli interni saranno più moderni, eleganti e confortevoli di quanto non lo siano quelli della vettura attuale.

Un primo assaggio di questo modello lo dovremo avere entro la fine di quest’anno come anticipato dal suo numero uno. Non è chiaro se ciò avverrà attraverso alcuni render, teaser o con una concept car. Quello che sembra abbastanza sicuro è che presto questa auto mostrerà il suo nuovo volto e siamo sicuri che niente sarà più come prima per quanto riguarda la considerazione che il pubblico ha su questo brand che negli ultimi decenni è stato parecchio trascurato.

