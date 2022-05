Maserati MC20 Cielo appare in nuove foto spia

Nelle ultime ore la nuova Maserati MC20 Cielo è tornata a farsi vedere. La versione cabrio della vettura sportiva della casa automobilistica del tridente è apparsa in alcune foto spia realizzate da Gabetz Spy Unit e pubblicate sui social da Walter Vayr. Le immagini mostrano il prototipo camuffato del modello che già era stato immortalato in precedenza mostrando notevoli somiglianza con la versione coupé della MC20.

Maserati MC20 Cielo: in attesa del debutto del 25 maggio arrivano nuove foto spia

In effetti le due auto saranno quasi del tutto identiche, a parte il fatto che la nuova Maserati MC20 Cielo che debutterà il prossimo 25 maggio avrà un tetto rigido ripiegabile. Di conseguenza l’auto potrebbe essere leggermente più pesante della versione normale ma tutto il resto non dovrebbe cambiare. Qundi il design e le caratteristiche principali saranno praticamente le stesse della coupé. Anche il motore V6 Nettuno da 630 cavalli troverà spazio in questa attesa versione della MC20.

Ricordiamo che questa è la seconda grande novità di Maserati per questo scoppiettante 2022 dopo il SUV Grecale svelato a marzo. La terza novità, che presumibilmente sarà svelata in autunno, è la nuova Maserati GranTurismo futura generazione del celebre modello che già nella versione elettrica Folgore è stata anticipata dal numero uno di Stellantis Carlos Tavares in occasione dell’E-Prix di Roma.

Maserati MC20 Cielo sarà la prima decappottabile Maserati da quando la GranCabrio è uscita dal mercato nel 2020 e la prima roadster a motore centrale da quando la produzione della supercar MC12 è terminata nel 2005. Sicuramente in fase di presentazione verranno svelati tutti quei dettagli che per il momento rimangono ancora oscuri. In particolare sembra abbastanza scontato che saranno resi subito disponibili i prezzi di listino, dato che si tratta di un’auto pensata in particolare per la guida a cielo aperto e dunque particolarmente indicata per la bella stagione.

Ricordiamo che Maserati MC20 Cielo non sarà l’ultima novità relativa alla gamma della vettura sportiva della casa automobilistica del Tridente. Per il prossimo anno infatti è previsto l’arrivo anche della versione Folgore. Si tratta della variante elettrica al 100 per cento. Questa sarà disponibile non solo per la versione coupé ma anche per la cabrio.