Maserati MCXtrema rivive la leggenda della MC12 alla 24 Ore di Spa CrowdStrike

L’arrivo di Maserati alla CrowdStrike 24 Ore di Spa 2025 si apre in grande stile. La settimana che anticipa il terzo appuntamento della GT2 European Series by Pirelli si colora dei simboli del Tridente, protagonista di un nuovo capitolo nella sua lunga e prestigiosa storia sportiva, mentre si avvicina il traguardo dei 100 anni di competizioni. Protagonista dell’evento è la Maserati MCXtrema, scelta come Leading Car ufficiale e impreziosita da una livrea celebrativa per i vent’anni dal primo successo della MC12 a Spa.

Maserati MCXtrema celebra il 20 ° anniversario della prima vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa

Era il 2005 quando, sotto una pioggia incerta, il team Vitaphone conquistò una vittoria storica grazie al talento di Michael Bartels, Timo Scheider ed Eric van de Poele. Un’impresa replicata nel 2006 (con Andrea Bertolini al posto di Scheider) e nel 2008 (insieme a Stephane Sarrazin), rendendo la MC12 una vera leggenda del panorama endurance internazionale.

Dopo vent’anni, la leggenda rivive attraverso la Maserati MCXtrema: la “bestia” da pista di Maserati è in testa alla tradizionale parata di apertura della più grande gara GT al mondo. In vista del weekend della 24 Ore di Spa-Francorchamps, come ogni anno, centinaia di auto hanno sfilato dal circuito al centro città, gremito da migliaia di fan entusiasti lungo l’intero percorso: la supersportiva Maserati in edizione limitata ha aperto il gruppo, con al volante il pluricampione del mondo Andrea Bertolini.

Caratterizzata da un’elegante livrea blu e nera, la vettura da corsa riprende i colori degli sponsor della pluripremiata MC12 GT1 del team Vitaphone Racing, una vettura che ha compiuto l’impresa di portare a casa il record di tre vittorie e due secondi posti sul circuito belga, considerato l’università del motorsport. I dettagli personalizzati della nuova livrea presentano un grande tridente a contrasto sul cofano e un gioco di lettering (blu su nero) sulle portiere e su entrambi i lati della coda. I caratteri compongono i nomi dei modelli Maserati più iconici, dei suoi piloti più leggendari e dei circuiti di tutto il mondo dove la casa automobilistica modenese ha trionfato.

Ogni dettaglio è un omaggio allo straordinario patrimonio del marchio, un’evocazione dei trionfi del passato e un buon auspicio per il futuro sportivo in pista. Dopo le spettacolari celebrazioni, la settimana di gare entra nel vivo con il terzo round della stagione GT2 European Series by Pirelli, con due Maserati GT2 che tornano al via, pronte a proseguire il loro percorso vincente nel campionato. Lo fa con la vettura numero 7 del team DINAMIC Motorsport, guidata da Roberto Pampanini e Mauro Calamia (Classe Pro Am) e la vettura numero 1 di LP Racing con Philippe Prette al volante (Classe Am).

Infine, per tutto il weekend del GT World Challenge Europe powered by AWS in Belgio, Maserati fornirà l’intera gamma di auto di supporto con Safety Car ufficiali, Leading Car e Medical Car, grazie a un accordo tra la casa automobilistica e SRO Motorsports Group. La gamma sarà composta da MCXtrema, GT2 Stradale, MC20 e due Maserati Grecale, una in versione Trofeo, con motore V6 Nettuno da 530 CV, l’altra in versione Folgore con propulsione 100% elettrica.

Maria Conti, Responsabile di Maserati Corse : “Celebrare insieme alla MCXtrema il ventesimo anniversario della prima storica vittoria della MC12 alla 24 Ore di Spa non è solo un omaggio ai trionfi del passato, ma segna anche un passo significativo verso il nostro imminente centenario nel motorsport, con la vettura all’avanguardia del marchio. Incarna lo spirito di innovazione costante, passione e prestazioni di Maserati e fa rivivere in pista il nostro DNA racing.

Vedere la Maserati MCXtrema in testa, sul circuito considerato l’università del motorsport, ci riempie di entusiasmo. Il nostro impegno per l’eccellenza continua e, sempre sul circuito di Spa-Francorchamps, non vediamo l’ora di continuare a scrivere la storia di Maserati nel motorsport”.

Maserati MCXtrema

Maserati è pronta a partecipare alla 24 Ore di Spa 2025 di CrowdStrike, sia in gara che fuori, per proseguire il viaggio emozionale che porterà alle celebrazioni del centenario del marchio nel 2026. Nel 1926, la Maserati Tipo 26 – la prima auto della storia a sfoggiare il logo del Tridente sul cofano – partecipò e vinse (nella sua categoria) la Targa Florio con Alfieri Maserati al volante.

Il conto alla rovescia è iniziato un mese fa, quando il Tridente ha infiammato le curve del leggendario circuito cittadino di Monte Carlo. Prosegue verso un anniversario importante, che celebra un secolo di storia nel trasferimento tecnologico dalla pista alla strada, rinnovandosi ancora una volta sullo straordinario circuito di Spa-Francorchamps.