Nuova Maserati GranTurismo: c’è chi la immagina così [Video Render]

Marouane Bembli, l’artista virtuale meglio conosciuto come TheSketchMonkey ha pubblicato nelle scorse ore sui social la sua ipotesi di come sarà la nuova Maserati GranTurismo quando finalmente la vettura debutterà entro la fine del 2022. Si tratta di un progetto digitale particolarmente riuscito e verosimile in quanto esso si basa sugli avvistamenti del prototipo della futura generazione della vettura di Maserati, oltre che sulle stesse immagini teaser mostrate dalla casa automobilistica del Tridente nelle scorse settimane.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto definitivo della nuova Maserati GranTurismo

Appare evidente come la nuova Maserati GranTurismo rappresenti una evoluzione e non una rivoluzione rispetto al modello attuale. Inoltre l’auto del tridente mostra un certo family feeling con la recente Maserati MC20 che quando ha debuttato del resto ha rappresentato una sorta di antipasto di quello che sarebbe stato il nuovo corso della casa automobilistica di lusso di Stellantis che poi è continuato con la recente presentazione del SUV di segmento D Maserati Grecale.

Questo render è abbastanza verosimile anche se solo quando finalmente sarà presentata ufficialmente la nuova Maserati GranTurismo sapremo con certezza quelle che saranno le sue caratteristiche estetiche e tecniche. Ricordiamo che di questa vettura nel 2023 sarà lanciato sul mercato anche una versione completamente elettrica che sarà chiamata Maserati GranTurismo Folgore.

Il debutto di questo modello dovrebbe avvenire nel corso dell’ultimo trimestre del 2022. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Mirafiori insieme alla Maserati GranCabrio che a differenza sua verrà portata sul mercato solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Vedremo dunque se nelle prossime settimane arriveranno nuove notizie su questo atteso debutto e se finalmente sarà svelata una data esatta di presentazione.

