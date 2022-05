Maserati MC20 Cielo: debutto ufficiale il 25 maggio

Maserati ha dato finalmente un nome alla versione cabrio di MC20. Da pochi minuti la casa del Tridente ha confermato ufficialmente che questa auto si chiamerà Maserati MC20 Cielo. Si tratta di una vettura che promette di essere tecnicamente impressionante quanto il suo fratello coupé.Nel 2020 Maserati ha presentato per la prima volta dopo anni un vero e proprio modello nuovo di zecca. Con la MC20, il marchio presentava una due posti sportiva con motore centrale, che alla fine avrebbe ottenuto anche una versione aperta. Questa nuova ‘spyder’ ora ha un nome: MC20 Cielo.

Maserati MC20 Cielo sarà il nome della versione cabrio della vettura sportiva

L’aggiunta Cielo è chiaramente un riferimento al carattere aperto dell’auto. Maserati svelerà la nuova variante MC20 il 25 maggio. La Maserati MC20 Cielo vedrà presto la luce nello stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, lo stesso stabilimento produttivo dove produce la MC20 chiusa.

Prevediamo che la Maserati MC20 Cielo avrà lo stesso motore 3.0 Nettuno a sei cilindri della già nota variante. Ciò significa che presto sarà possibile godersi la vita all’aria aperta con 630 CV e 730 Nm di questa auto. A causa dei rinforzi sul telaio, il peso della vettura è probabilmente superiore a quello della MC20 chiusa, anche se probabilmente l’aumento di peso dovuto alla scelta di un tetto a soffietto in tela rimarrà nei limiti.

Maserati sta lanciando un numero senza precedenti di nuovi modelli per rilanciare le sue quotazioni nel segmento delle auto di lusso. Recentemente il marchio ha fatto debuttare il SUV Maserati Grecale e, oltre alla MC20 Cielo, Maserati nel corso del 2022 lancerà un successore della GranTurismo. Proprio come la Grecale, ci sarà anche una versione Folgore elettrica, lo stesso vale per la MC20. Dal 2030 Maserati vuole vendere solo veicoli elettrici.

Vedremo dunque il prossimo 25 maggio che novità arriveranno dalla casa automobilistica del Tridente a proposito del suo nuovo modello.

