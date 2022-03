Fiat Panda: Stellantis estenderà la produzione fino al 2026

Arrivano notizie importanti dall’Italia per Stellantis. Si è saputo ufficialmente che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA produrrà la sua Fiat Panda auto più venduta nel nostro paese ormai da molti anni nello stabilimento di Pomigliano in Campania fino al 2026. Lo hanno affermato giovedì i sindacati dei lavoratori metalmeccanici dopo che la casa automobilistica ha incontrato i rappresentanti dei lavoratori.

Fiat Panda: la produzione nello stabilimento di Pomigliano continuerà fino al 2026

La produzione della Fiat Panda a Pomigliano, per la quale il gruppo non aveva mai fornito una data di fine, andrà ad aggiungersi alla produzione del nuovo SUV Alfa Romeo Tonale, che sta per partire nello stabilimento.

Ricordiamo che oltre a questi due modelli nei prossimi mesi a Pomigliano dovrebbe partire anche la produzione di Dodge Hornet che sarà un SUV gemello di Tonale e sarà venduto solo in Nord America. Stellantis ha detto che un accordo per costruire un impianto di batterie in Italia per veicoli elettrici è ormai imminente. Lo hanno detto i sindacati dopo l’incontro.

La cosiddetta ‘gigafactory’, realizzata attraverso la joint venture ACC con Mercedes e TotalEnergies a Termoli mediante la riconversione di un impianto motori esistente, sarebbe la terza per il gruppo in Europa, dopo quelle già annunciate in Francia e Germania.

I rappresentanti del sindacato UILM hanno affermato in un comunicato che gli aggiornamenti su Termoli e Pomigliano evidenziano l’impegno di Stellantis per l’Italia durante la transizione alla mobilità elettrica.

Una fonte vicina a Stellantis, che la scorsa settimana ha presentato il suo piano industriale per il 2030, ha confermato che sono stati compiuti progressi verso la chiusura di un accordo sull’impianto di Termoli a breve e che l’azienda sta confermando il ruolo centrale dell’Italia nella sua strategia.

Tornando alla Fiat Panda, significa che la versione attuale sarà confermata fino al 2026 e quindi molto probabilmente o la nuova versione arriverà quell’anno oppure per qualche tempo vecchia e nuova generazione convivranno.

La cosa potrebbe avere senso se si considera che la futura Panda molto probabilmente arriverà sul mercato solo in versione elettrica mentre la vecchia Panda potrebbe venire venduta con motori termici fino alla fine della sua carriera che a questo punto avverrà nel 2026.

Ricordiamo anche che in base alle precedenti indiscrezioni trapelate, la nuova Fiat Panda sarà un’auto di segmento B e erediterà molto del design della concept car Fiat Centoventi che la principale casa automobilistica italiana ha mostrato per la prima volta nel 2019 in occasione del Salone Internazionale dell’auto di Ginevra.

