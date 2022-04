Nuova Fiat Panda: ecco il probabile aspetto [RENDER]

La nuova Fiat Panda inevitabilmente sarà uno dei modelli chiave nel futuro della principale casa automobilistica italiana. Al pari della versione attuale infatti si tratterà dell’auto destinata a trainare le vendite insieme alla Fiat 500. Inoltre essa darà origine ad una vera e propria famiglia di auto come anticipato dal boss del marchio di Stellantis, Olivier Francois.

Nuova Fiat Panda: nuova ipotesi sul suo design dall’Inghilterra

A proposito della nuova Fiat Panda nelle ultime ore sul web registriamo un nuovo render proveniente dal magazine inglese Autocar, che in base a quanto trapelato fino a questo momento su questo atteso veicolo ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di questo modello e anche della sua versione SUV.

Infatti come vi abbiamo scritto in altre occasioni la futura generazione dell’utilitaria di Fiat darà origine a ben due modelli nel segmento B del mercato dove finalmente la principale casa automobilistica italiana farà il suo ritorno dopo l’addio nel 2018 di Fiat Punto.

La nuova Fiat Panda tornerà nelle vesti di una supermini lunga circa 4 metri che si andrà a collocare nello spazio che un tempo era di Punto nella gamma di Fiat. Non è ancora chiaro l’anno di debutto di questa auto. Sappiamo per il momento solo che l’attuale generazione cesserà di essere prodotta entro la fine del 2026. Dunque la nuova Fiat Panda potrebbe arrivare quell’anno ma non escludiamo che possa essere anticipata al 2024 o al 2025 convivendo così per qualche anno con l’attuale versione.

Quello che è certo è che la vettura non sarà più prodotta in Italia ma nell’est europeo. Si dice infatti che Kragujevac in Serbia o Trnava in Slovacchia siano in pole position per ospitare la produzione di questo modello.

Quanto alla nuova Fiat Panda SUV, questo modello sarà prodotto su piattaforma CMP nel 2023 in Polonia presso lo stabilimento Stellantis di Tychy. Non è ancora certo che il nome di questa auto possa essere Panda anche se la famiglia sarà la stessa. Si vocifera l’utilizzo di nomi famosi come Punto e Uno.

Anche di questo modello Autocar ha fornito la sua versione. Entrambi i modelli saranno influenzati nello stile dal design del concept Fiat Centoventi come confermato dallo stesso Olivier Francois nel corso di una recente intervista. Entrambe le vetture arriveranno sul mercato in versione completamente elettrica dato che Fiat ha deciso di elettrificare la sua gamma nel giro di qualche anno. Vedremo dunque a proposito di questa auto quali altre novità trapeleranno nei prossimi mesi.

