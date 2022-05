Nuova Dodge Hornet: prime foto spia per la gemella di Tonale

Nuova Dodge Hornet è una delle prossime novità che saranno svelate dal gruppo Stellantis. A proposito di questo modello, segnaliamo che sul web nelle scorse ore sono apparse le prime foto spia. Le immagini mostrano un prototipo che sembra confermare la somiglianza di questo veicolo con Alfa Romeo Tonale. In effetti, sembra che il Dodge Hornet sarà fondamentalmente un Tonale con la mascherina di Dodge.

Prime foto spia della nuova Dodge Hornet

Questa sembra riprendere il design utilizzato sulle Dodge Charger SRT e sulla Durango. Qui però è abbinato a una griglia più grande in basso nell’area del paraurti che probabilmente fornisce la maggior parte dell’aria di raffreddamento. Alcuni degli spunti di progettazione visti nelle immagini trapelate da Pomigliano nelle scorse settimane sembrano mancare su questo prototipo, come le prese d’aria del cofano. Ma potrebbe essere che questo sia un modello di prova precedente a quello visto a Pomigliano.

Per il resto il prototipo della nuova Dodge Hornet sembra quasi identico ad Alfa Romeo Tonale. Anche i fanali posteriori sembrano gli stessi. Sospettiamo che, per lo meno, il modello di produzione completo avrà elementi del fanale posteriore leggermente diversi e probabilmente un paraurti posteriore rivisto per aiutare a distinguere i due modelli. Le immagini trapelate suggeriscono che anche l’interno sarà quasi lo stesso tra i due SUV.

La nuova Dodge Hornet avrà probabilmente gli stessi propulsori del Tonale. Il primo è un quattro cilindri turbo da 2,0 litri e il secondo è un ibrido plug-in con un quattro cilindri turbo da 1,3 litri. I vari livelli di potenza al momento rimangono incerti e potrebbero variare a seconda di come Stellantis vuole posizionare l’Hornet.

Potrebbe anche avere un powertrain non condiviso con Tonale, forse il motore 1.3 litri turbo non ibrido della Jeep Renegade, che potrebbe posizionare la Hornet più in basso e con un prezzo molto più basso rispetto al modello di Alfa Romeo.

Non dovremmo aspettare a lungo per tutti i dettagli. Secondo quanto riferito, la rivelazione avverrà ad agosto. Non saremmo sorpresi, dal momento che tra queste foto spia e le foto trapelate, sembra che il SUV sia quasi pronto. Ricordiamo che il SUV sarà prodotto a Pomigliano e venduto solo in Nord America.

