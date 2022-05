Alfa Romeo Tonale: pioggia di complimenti da tutto il mondo

Nel corso degli ultimi giorni Alfa Romeo Tonale è stato ufficialmente presentato ai media internazionali presso la suggestiva cornice di Como ed è stato peraltro provato. Le più rinomate testate giornalistiche di diversi Paesi hanno poi recensito il nuovo suv della storica Casa automobilistica milanese. I giudizi dei media sono stati a grandi linee quasi tutto molto positivo circa il modello, che si inserisce nel segmento C del mercato.

Alfa Romeo Tonale promossa con lode

Quali sono gli aspetti maggiormente apprezzati dalla platea di esperti? In primo luogo, il design, la cura dei dettagli, maggiore in confronto a quella di altre vetture del Biscione commercializzato in passato, e pure il piacere di guida. Inoltre, gli addetti ai lavori hanno elogiato l’evoluzione dal punto di vista tecnologico. La dotazione hi-tech di Alfa Romeo Tonale convince a pieno la critica e rappresenta uno dei punti di forza dell’esemplare.

In tanti si sono chiesti hanno però avanzato anche una frecciatina all’azienda. Si sono, infatti, interrogati perché i dirigenti abbiano atteso così tanto prima di compiere l’ingresso nel segmento per antonomasia dell’era contemporanea. Le eccellenti prospettiva di vendita avrebbe dovuto spingere a un ingresso rapido nel comparto, mentre la gestazione richiesta da Alfa Romeo Tonale sarebbe stata troppo lunga.

A ogni modo, il parere espresso è di sicuro positivo. Le aspettative erano alte e sono state del tutto rispettate. D’altra parte, l’auto in questione aveva già partecipato in versione prototipo al Salone di Ginevra del 2019. Da lì in poi un po’ l’intera industria delle quattro ruote desiderava scoprire le caratteristiche di Alfa Romeo Tonale. Inizialmente, lo sport utility sarà commercializzato nel Vecchio Continente ed entro fine anno le prime unità dovrebbe approdare anche altrove, soprattutto negli USA e in Cina. Il prezzo di listino per il mercato italiano partirà da 35.500 euro. Dapprima uscirà l’Edizione Speciale nel mese di giugno, mentre in autunno uscirà dalla catena di montaggio la PHEV.

I giornalisti accorsi a Como ritengono che il veicolo abbia le credenziale adatte per ben figurare nel ramo di appartenenza. I numeri complimenti indirizzati riempiranno di orgoglio il brand, che nei prossimi anni cercherà di farsi strada a livello premium.

