È tutto vero, Stellantis rilancia SRT: torna la divisione ad alte prestazioni

Dopo anni di silenzio, Stellantis riprende in mano lo storico brand SRT (Street and Racing Technology) e accende nuovamente i riflettori sul mondo delle vetture ad alte prestazioni. Con la fusione tra FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e il gruppo PSA, il nome SRT era finito progressivamente nel dimenticatoio. Ora, però, qualcosa sta cambiando.

In un recente video diffuso da Dodge, il gruppo ha ufficializzato la volontà di riportare in auge lo spirito originale che ha reso SRT un’icona per gli appassionati di muscle car e tuning estremo. A guidare questa rinascita sarà Tim Kuniskis, attuale CEO di Ram, oltre che responsabile per i marchi americani, il quale avrà un ruolo centrale nel riorganizzare la divisione performance all’interno dell’ecosistema Stellantis.

“Stiamo rimettendo insieme la band”, ha dichiarato Kuniskis, alludendo alla volontà di ricostruire un dream team di ingegneri selezionando i migliori specialisti di motori e dinamica veicolare dai vari marchi del gruppo. L’obiettivo è quello di creare un nucleo dedicato allo sviluppo di auto sportive, anche SRT ovviamente, capace di coordinare anche le attività racing di Stellantis e il progetto Direct Connection firmato Dodge.

Il gruppo ha chiarito che questa nuova fase punterà a realizzare veicoli capaci di superare i limiti in termini di potenza, aerodinamica, precisione di guida e tecnologia di bordo. Il ritorno della filosofia SRT non sarà solo nostalgia, ma una spinta concreta verso innovazione e performance estreme.

In parallelo, è arrivata, come anticipato, la notizia della promozione di Kuniskis a responsabile dei brand americani, con competenze anche nella strategia retail e marketing per il mercato nordamericano. Riporterà direttamente al CEO globale Antonio Filosa, tanto per comprendere il peso della nomina e del ruolo del mercato americano in Stellantis, specie in questo momento delicato.

Nonostante Stellantis non abbia ancora svelato dettagli su nuovi modelli targati SRT, il ritorno in produzione del motore HEMI V8, previsto per agosto, fa presagire che una nuova generazione di Dodge Hellcat (e non solo) potrebbe essere dietro l’angolo.