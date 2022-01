Jeep: la gamma 4xe conquista il mercato italiano con vendite record

Jeep si conferma un riferimento assoluto per quanto riguarda il mercato delle auto ibride in Italia. La gamma 4xe che comprende i modelli plug-in hybrid di casa Jeep ha, infatti, chiuso il 2021 con risultati da record e con una solida leadership del mercato. In particolare, le vendite della Compass e della Renegade, i due modelli di Jeep prodotti in Italia, hanno permesso al marchio americano di dominare tutto il segmento del mercato.

La gamma 4xe di Jeep è un successo

La Jeep Compass, con la sua variante 4xe, ha conquistato il titolo di auto plug-in hybrid più venduta in Italia nel 2021. Per il SUV della casa americana, prodotto nello stabilimento di Melfi ricordiamo, le vendite complessive sono state pari a 8.743 unità con una quota di mercato del 12.6% considerando tutti i modelli plug-in hybrid presenti sul mercato italiano.

Alle spalle della Compass troviamo la più piccola Jeep Renegade. Anche in questo caso, la variante 4xe del crossover di casa Jeep ha totalizzato risultati più che soddisfacenti nel corso del 2021. In Italia, infatti, sono state vendute 6.037 unità di Renegade 4xe con una quota di mercato dell’8.7%. A completare le ottime performance della gamma 4xe ci sono le 520 unità vendute della Wrangler 4xe che da quest’anno diventa l’unica versione della Wrangler disponibile sul mercato italiano ed europeo.

Nel corso del 2021, Jeep ha raggiunto una quota di mercato del 4.4% in Italia. Considerando tutto il segmento delle plug-in hybrid, invece, la quota di mercato di Jeep, grazie al successo della gamma 4xe, sale ad oltre il 21%. Tenendo in considerazione tutte le vetture plug-in (quindi anche le elettriche BEV, attualmente non presenti nella gamma Jeep), il market share del brand è superiore all’11%.

Jeep: un futuro sempre più elettrificato

Il successo ottenuto dalla gamma elettrificata di Jeep conferma l’impegno del brand verso il futuro. Il marchio punta a raggiungere il target del 70% delle vendite caratterizzato da versioni elettrificate dei suoi modelli entro il 2025. Tale obiettivo verrà raggiunto sia puntando sulle motorizzazioni mild hybrid, in arrivo su modelli di ampia diffusione come Compass e Renegade, che con inedite Jeep elettriche.

In futuro, infatti, Jeep proporrà modelli a zero emissioni, a partire da una variante specifica della Wrangler, che andranno a completare l’offerta, sostenendo la diffusione del brand nel corso dei prossimi anni. Maggiori dettagli sul futuro di casa Jeep e sul programma di elettrificazione del brand arriveranno nel corso dei prossimi mesi.