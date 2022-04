Jeep svelerà il 13 aprile le sue novità per il New York Auto Show

Negli ultimi mesi vi abbiamo riportato molte indiscrezioni a proposito di alcuni nuovi prodotti che Jeep avrebbe intenzione di mostrare al New York International Auto Show (NYIAS) di questo mese. Questi nuovi prodotti dovrebbero riguardare la gamma del SUV premium Wagoneer. Oggi apprendiamo che il marchio americano che fa parte del gruppo Stellantis terrà una conferenza stampa di 20 minuti al NYIAS show, mercoledì 13 aprile, a partire dalle 9:20 EST.

Il 13 aprile conosceremo nel dettaglio le novità che Jeep porterà al Salone di New York

Prevediamo che ci saranno due grandi annunci di prodotti, durante la conferenza stampa. Il primo potrebbe essere l’annuncio che l’intera gamma di Jeep Grand Wagoneer ora potrà essere configurata con la nuovissima versione ad alto rendimento (HO) del biturbo da 3,0 litri “Hurricane” o GME-T6. Jeep ha fatto trapelare accidentalmente che il motore sarà un aggiornamento di $ 2.000 USD rispetto al V8 HEMI da 6,4 litri, attraverso la gamma Grand Wagoneer. Tuttavia, non sarà disponibile su Wagoneer.

Secondo quanto riportano i soliti bene informati, il motore Hurricane avrà una potenza di oltre 500 cavalli. Dovrebbe continuare ad essere accoppiato a una trasmissione automatica TorqueFlite a 8 velocità da 8 CV di origine ZF come per la versione con motore HEMI.

Il secondo grande annuncio dovrebbe essere rappresentato dall’introduzione della versione a passo lungo (LWB) sia del Wagoneer che del Grand Wagoneer. Nei mesi scorsi vi abbiamo mostrato alcune foto spia che dimostravano che la casa americana stava lavorando al lancio di una versione di questo tipo delle sue top di gamma. Vedremo dunque cosa emergerà il prossimo 13 aprile a New York e se ci sarà qualche sorpresa a proposito di Jeep

