Alfa Romeo, DS, Lancia e Maserati: lanceranno solo EV dal 2025

Nella giornata di ieri, in sede di presentazione del piano strategico di Stellantis, il CEO Carlos Tavares ha rilasciato una notizia davvero importante che riguarda Alfa Romeo, DS, Lancia e Maserati. Infatti il CEO del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA ha annunciato che i suoi marchi premium entreranno nel mondo dell’elettrificazione totale a partire dal 2025.

Alfa Romeo, Lancia, DS e Maserati lanceranno solo auto elettriche dal 2025

D’altra parte, la strategia non si ferma qui, dal momento che il resto dei marchi venduti anche in Europa come Abarth, Citroën, Fiat, Jeep, Opel, Peugeot e Vauxhall smetteranno di presentare modelli a combustione interna dal 2026.

Nel caso dell’Alfa Romeo, l’azienda ha già fatto il primo passo con la Tonale di recente introduzione e la sua versione ibrida plug-in, caratteristica che sarà sicuramente trasferita su modelli come Giulia e Stelvio.

Un altro esempio è Maserati, che ha già nella sua gamma versioni ibride, proprio come la DS. Nel caso della Lancia è diverso, perché è un’azienda che sta praticamente rinascendo, quindi è quasi un dato di fatto che i nuovi modelli che arriveranno saranno tutti elettrici. Ci riferiamo naturalmente alle nuove generazioni di Ypsilon, Delta e Aurelia.

Tornando ad Alfa Romeo, nel 2024 arriverà la prima auto completamente elettrica che sarà il B-SUv Brennero. Nel 2025 arriverà la prima auto solo elettrica che forse sarà la berlina di segmento D Giulia con la sua nuova generazione.

Maserati nel 2023 lancerà 3 auto completamente elettriche Grecale, GranTurismo e GranCabrio. La prima auto elettrica di Lancia arriverà nel 2024 e si tratterà della nuova generazione di Lancia Ypsilon. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno nei prossimi mesi da Stellantis.

