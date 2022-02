Alfa Romeo Tonale Coupè: nuova ipotesi dal web

Sono passati pochissimi giorni dal debutto di Alfa Romeo Tonale. Il SUV di segmento C del Biscione ha finalmente svelato il suo aspetto dopo lunghi anni di attesa. Il primo impatto è stato molto positivo come abbiamo potuto notare dai commenti degli addetti ai lavori e dei semplici appassionati. Il modello del marchio premium di Stellantis sarà disponibile da aprile con la versione lancio e poi da giugno con tutta la sua gamma. Da quando il veicolo è stato svelato i designer e gli appassionati si sono scatenati immaginando già diverse versioni di questa vettura.

Nuova ipotesi di design per un eventuale Alfa Romeo Tonale Coupé

Dopo avervi mostrato le ipotesi di come sarebbe Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio o GTA, negli ultimi giorni pare che le attenzioni dei “renderesti” si stiano concentrando su quello che sarebbe l’aspetto di una presunta versione coupé del nuovo modello di Alfa Romeo. Dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato l’opera di jjodry per il sito francese Auto-moto.com, oggi vi mostriamo una nuova ipotesi dal web.

Si tratta di quella di X-Tomi Design non nuovo a questi exploit. Anche il noto designer ha provato ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di un presunto Alfa Romeo Tonale Coupé. Indubbiamente questa versione di Tonale mostra un certo fascino. Del resto i SUV Coupè hanno linee più accattivanti e sportive dei normali SUV. Non è un caso che ormai moltissime case automobilistiche abbiano deciso di dotare le proprie gamme di questa tipologia di SUV che partendo come nicchia si stanno sempre più consolidando sul mercato. Alcuni di questi modelli hanno raggiunto risultati di vendita davvero insperati prima del loro lancio.

Occorre ribadire però che al momento una versione di questo tipo del SUV di Alfa Romeo non è previsto. Sembra assai difficile che questa auto anche in futuro si possa fare. Sembra molto più probabile che un modello con un aspetto di SUV Coupè possa arrivare nella gamma di Alfa Romeo, ma solo come modello completamente diverso da Alfa Romeo Tonale.

Imparato in proposito ha lasciato intendere che uno stile molto sportivo lo avrà il futuro B-SUV Alfa Romeo Brennero. Queste linee così accattivanti potremmo dunque ritrovarle in quella vettura che sarà presentata entro la fine del prossimo anno. Vedremo comunque che notizie arriveranno a proposito dei futuri modelli del Biscione nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia GTAm: la versione più estrema della berlina riceve un restyling digitale [Render]