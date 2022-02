Alfa Romeo Tonale GTA: ecco il render della versione ad alte prestazioni

Finalmente il nuovo Alfa Romeo Tonale è tra noi dopo svariate indiscrezioni e foto spia trapelate negli ultimi anni da quando è stato presentato in anteprima sotto forma di concept nel 2019 in occasione del Salone di Ginevra.

Stamattina abbiamo riportato che non è stata esclusa una versione Quadrifoglio ad alte prestazioni, oltre che quella 100% elettrica. Il presunto Tonale Quadrifoglio utilizzerebbe una versione modificata del quattro cilindri turbo da 2 litri disponibile nel Tonale standard. Parliamo dello stesso powertrain presente su Giulio e Stelvio, nei modelli Maserati e nelle Jeep 4xe ibride plug-in.

Alfa Romeo Tonale GTA: X-Tomi Design ci mostra la versione performance

Nella berlina e nel SUV del Biscione riesce a sviluppare fino a 280 CV di potenza e 400 Nm di coppia massima, nelle Maserati è abbinato alla tecnologia mild hybrid ed è capace di erogare 330 CV e 450 Nm mentre nelle Jeep plug-in hybrid fornisce fino a 380 CV grazie all’aggiunta di due propulsori elettrici e una batteria da 17 kWh.

Anche se è stato annunciato solo da poche ore, il nuovo Alfa Romeo Tonale è stato già protagonista di alcuni progetti digitali molto interessanti. In questo articolo, ad esempio, vi proponiamo il rendering di X-Tomi Design che ipotizza come sarebbe l’Alfa Romeo Tonale GTA (o Quadrifoglio). È praticamente la situazione inversa di quanto visto ieri con il render di una sorta di restyling della Giulia GTAm con le modifiche estetiche introdotte sul secondo SUV del Biscione.

Rispetto al modello standard, possiamo vedere una serie di cambiamenti davvero interessanti che rendono il Tonale GTA (Gran Turismo Alleggerita) davvero niente male. Sulla parte frontale c’è un nuovo paraurti caratterizzato da alcune estensioni in fibra di carbonio in pieno stile Giulia GTAm.

Sono state inoltre aggiunte delle prese d’aria attorno ai passaruota anteriori e il logo del Quadrifoglio verde nella zona superiore. Da notare anche i nuovi cerchi in lega neri con coprimozzo nero Alfa Romeo e pinze freno rosse che adornano il profilo laterale.

Le minigonne laterali sono state rese più accattivanti con un inserto in fibra di carbonio che termina con una pinna nella zona posteriore mentre i passaruota posteriori dispongono di una cornice nera, presumibilmente sempre in carbonio. Anche il tetto, le calotte degli specchietti retrovisori esterni e le cornici dei finestrini sono neri.

Purtroppo, X-Tomi Design non ha pubblicato il rendering della tre quarti posteriore, ma possiamo aspettarci uno spoiler più esteso, un nuovo paraurti con un ampio diffusore integrato e quattro terminali di scarico (due posizionati in ogni lato). In generale, l’Alfa Romeo Tonale GTA (o Quadrifoglio) dispone di un assetto ribassato e più sportivo rispetto al modello di serie.