Alfa Romeo Tonale Coupé: un render prova ad immaginarlo

Alfa Romeo Tonale è stato presentato solo da pochi giorni ma nonostante ciò è protagonista già di una serie di render che provano ad immaginare ipotetiche nuove versioni. Dopo che nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato come sarebbe la versione top di gamma Quadrifoglio, oggi un nuovo render pubblicato dal sito francese auto-moto ipotizza una versione coupè del nuovo SUV dello storico marchio del Biscione.

Ipotizzato in un render come sarebbe Alfa Romeo Tonale Coupè

Questo render ipotizza Alfa Romeo Tonale coupé con un look molto sportivo e filante degno dei migliori SUV Coupè presenti sul mercato. Un modello di questo tipo se davvero facesse capolino sul mercato sarebbe perfetto sfidante di avversari del calibro di Audi Q3 Sportback, Renault Arkana e anche del presunto SUV Coupè che secondo indiscrezioni anche Peugeot avrebbe intenzione di svelare entro la fine del 2022.

Purtroppo al momento appare molto difficile che Alfa Romeo possa avere intenzione in futuro di svelare una versione coupè di Alfa Romeo Tonale. Non si tratta di un progetto mai ipotizzato dai dirigenti della casa automobilistica del Biscione, anche se come si dice in questi casi “Mai dire Mai”.

Sembra invece più probabile che un modello con queste caratteristiche possa essere il futuro B-SUV che il Biscione produrrà dalla fine del prossimo anno in Polonia a Tychy e che forse si chiamerà Alfa Romeo Brennero. Il CEO Imparato nei giorni scorsi ha detto che questo modello sarà la prima auto disegnata dal nuovo capo del design di Alfa Romeo, lo spagnolo Alejandro Mesonero-Romanos. La vettura sarà un modello molto sportivo e dal look aggressivo che potrebbe stupire e non poco tutti i fan del Biscione e non solo.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Tonale: Il SUV del Biscione si farà attendere negli USA, ecco quali dovrebbero essere i prezzi e le varianti per quel mercato