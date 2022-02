Alfa Romeo Giulia GTAm riceve un restyling digitale grazie al Tonale [Render]

Il nuovo Alfa Romeo Tonale, che sarà presentato fra poche ore, ha ispirato il renderista Andras Veres nel creare una sorta di restyling della performante Alfa Romeo Giulia GTAm.

Il progetto digitale, pubblicato su Instagram, dispone di alcuni tratti stilistici presi proprio dal secondo SUV del Biscione. Infatti, possiamo vedere sulla parte frontale dei gruppi ottici con una firma luminosa praticamente identica a quella del Tonale, oltre a una griglia leggermente più grande.

Alfa Romeo Giulia GTAm: il restyling digitale secondo Andras Veres

Anche il cofano motore leggermente rialzato nella parte centrale sembra provenire dal Tonale, così come i cerchi in lega che adornano il profilo laterale della Giulia GTAm. Per il resto, il design di questo progetto digitale è rimasto praticamente invariato rispetto alla vettura attuale. Possiamo vedere, ad esempio, le prese d’aria laterali aggressive, le stesse finiture, le robuste minigonne laterali e gli ampi paraurti anteriore e posteriore.

Le calotte degli specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio dispongono della bandiera italiana mentre il logo Quadrifoglio è stato posizionato sui parafanghi anteriori. Il grosso alettone posteriore, i finestrini in policarbonato e lo splitter anteriore più grande completano le caratteristiche di questa Alfa Romeo Giulia GTAm.

Rispetto alla Gran Turismo Alleggerita, la versione Modificata è priva dei sedili posteriori e il loro posto è stato preso da un sistema di protezione e da spazio per caschi ed estintore. Ricordiamo che la vettura ad alte prestazioni utilizza una versione potenziata del V6 biturbo da 2.9 litri utilizzato nella Giulia Quadrifoglio, capace di sviluppare 540 CV di potenza (ossia 30 CV in più).

Il propulsore dispone di un’unità di controllo motore modificata, bielle e pistoni ridisegnati e un impianto di scarico Akrapovic con terminali posti al centro. Ispirandosi a uno dei modelli più vincenti dei 111 anni di storia di Alfa Romeo, la Giulia GTA/GTAm rappresenta la massima espressione in termini di stile, meccanica e piacere di guida ed è stata prodotta in soli 500 esemplari per sottolinearne l’esclusività.

La potenza specifica di 187 CV/litro offerta dal propulsore modificato è best in class. Inoltre, l’adozione estesa di materiali ultra leggeri permettono alla Gran Turismo Alleggerita di pesare fino a 100 kg in meno rispetto alla Quadrifoglio.

Capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi, l’Alfa Romeo Giulia GTAm presenta delle soluzioni tecniche specifiche sviluppate per aerodinamica, assetto ed handling. Il progetto si è avvalso delle competenze di Sauber Engineering e degli allora piloti del team di Formula 1 Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen.