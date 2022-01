Fiat Pulse: in prevendita a febbraio in Argentina

Fiat Pulse si appresta a debuttare dopo il Brasile in un altro paese. Si tratta dell’Argentina dove il SUV compatto sarà sul mercato a partire dal prossimo mese di marzo. Secondo le ultime indiscrezioni le prevendite per acquistare il nuovo modello di Fiat in Argentina si apriranno nel corso del prossimo mese di febbraio. A quel punto saranno anche comunicati i prezzi che la gamma del SUV avrà in quel paese.

A Febbraio si dovrebbero aprire le prevendite di Fiat Pulse in Argentina

Le prime consegne di Fiat Pulse ai clienti argentini dovrebbero avvenire entro la fine del prossimo mese di marzo. Cresce l’attesa nel paese per l’arrivo del nuovo modello della principale casa automobilistica italiana. Questo dovrebbe dare una bella spinta al marchio di Torino che spera anche in quel paese di diventare leader di mercato come già è avvenuto nel 2021 in Brasile.

Ricordiamo che in Argentina già Fiat possiede la vettura più venduta del paese. Si tratta della berlina Fiat Cronos che viene prodotta proprio in quel paese presso lo stabilimento di Ferreyra vicino la città di Cordoba.

Anche Fiat Pulse sembra avere le carte in regola per fare molto bene in quel mercato. A quanto pare il SUV compatto che nasce sulla stessa piattaforma di Fiat Argo, in Argentina sarà commercializzato in tre versioni, due con motore 1.3 da 99 CV con cambio manuale o cambio automatico CVT e una con motore 1.0 Turbo da 120 CV e cambio automatico CVT.

Vedremo dunque se anche in Argentina il primo SUV sudamericano di Fiat avrà lo stesso impatto avuto in Brasile dove nel giro di poche settimane oltre 10 mila unità del modello sono state prenotate. Ricordiamo che entro fine anno dovrebbe arrivare sul mercato anche la versione Abarth con motore da 185 cavalli. Anche questa sarà commercializzata in Argentina.

Infine segnaliamo che questo non sarà l’unico SUV che la casa italiana lancerà in America Latina nel 2022. In arrivo anche il SUV Coupè Fiat Fastback che dovrebbe debuttare in Brasile e poi in Argentina entro la fine di questo anno. Con questi modelli insieme le quotazioni del marchio di Torino dovrebbero salire vertiginosamente in quei paesi.

