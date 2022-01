Fiat Fastback: confermate due motorizzazioni turbo

Il Progetto 376, come viene chiamato il nuovo SUV coupé di Fiat, arriverà sul mercato brasiliano con due motorizzazioni. Fino ad ora era emerso che il fratello del Pulse avrebbe avuto solo il turbo T270 da 1.3 litri, ma nelle scorse ore è trapelato che la versione di produzione del Fiat Fastback avrà delle versioni entry-level equipaggiate con il turbo T200 da 1 litro.

Per il momento non si conosce ancora la data di presentazione ufficiale del SUV coupé Fiat, ma le ultime indiscrezioni parlano della prima metà del 2022. Le versioni entry-level del Progetto 376 avranno il motore turbo T200 da 1 litro con potenza di 125 CV al 5750 g/min e 200 Nm di coppia massima a 1700 g/min con alimentazione tramite benzina.

Fiat Fastback: la gamma dei motori sarà composta da T270 e T200

Con etanolo, invece, la potenza passa a 130 CV a 5750 g/min e 200 Nm a 1700 g/min. In questo caso, il propulsore è abbinato a un cambio automatico CVT che simula 7 marce virtuali.

Le versioni più costose e quella Abarth del Fiat Fastback avranno il motore T270 da 1.3 litri con potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo mentre la coppia è di 270 Nm. In questo caso, Il powertrain sarà abbinato solo a una trasmissione automatica a 6 rapporti.

In termini di sicurezza, il SUV coupé avrà le stesse dotazioni del Pulse, quindi airbag laterali su tutte le versioni, airbag frontali, controlli di trazione e stabilità e ABS con EBD. Le versioni top di gamma del modello proporranno diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) fra cui la frenata automatica d’emergenza, l’allerta del cambio corsia involontario e l’attivazione automatica degli abbaglianti.

Il Fiat Progetto 376 avrà gli stessi parafanghi e cofano motore del Pulse, oltre al frontale. Forse la casa automobilistica italiana potrebbe optare per modifiche al paraurti. Lateralmente, il Fiat Fastback avrà la stessa identità visiva del SUV compatto, fra cui le portiere anteriori.

Quelle posteriori, invece, dovrebbero avere lo stesso design della Cronos, almeno secondo quanto rivelato dai recenti prototipi. Nella parte posteriore, i fanali saranno orizzontali e si estenderanno attraverso il cofano del bagagliaio. La targa sarà alloggiata nel cofano del bagagliaio.

Il SUV proporrà dimensioni vicine a quelle della Cronos con 4,36 metri di lunghezza e circa 1,72 metri di larghezza. Infine, la versione di produzione del Fastback avrà dei cerchi con cinque fori e un impianto frenante senza dischi sul retro.