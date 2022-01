Fiat Pulse: forse Volkswagen ha trovato l’antidoto

Fiat Pulse è arrivata sul mercato brasiliano da solo pochi mesi ma nonostante ciò, si è abbattuta come un vero tornado spostando gli equilibri in campo. Oltre 12 mila prenotazioni e vendite in continuo aumento certificano che il SUV compatto di Fiat è già un vero successo di mercato. Gli avversari diretti non possono rimanere con le mani in mano e hanno già messo in atto delle strategie per recuperare il terreno perso.

Fiat Pulse: nel 2023 temibile avversario in arrivo in Brasile?

Infatti già nel 2021 Fiat in Brasile ha ottenuto la leadership del mercato. Nel 2022 con lo sbarco completo di Fiat Pulse in concessionaria, la principale casa automobilistica italiana potrebbe fare il vuoto dietro di se. Volkswagen sta già cercando di porre rimedio a questo problema e spera di aver trovato l’antidoto giusto per contrastare il futuro predominio di Fiat Pulse nel segmento dei SUV compatti.

A quanto pare la casa automobilistica tedesca nei prossimi anni lancerà una nuova generazione di Volkswagen Gol, modello venduto dai tedeschi solo in America Latina, che sarà completamente diverso dal modello attuale. Gol si trasformerà da city car a SUV ancora più compatto di T-Cross e T-Roc.

Almeno questo è quanto garantisce il sito di Auto+, che ha pubblicato un articolo riportando alcuni dettagli sul Progetto VW 246, il nome tecnico della nuova Gol. Il nuovo SUV Gol arriverà nel 2023 e combatterà direttamente con la Fiat Pulse.

Secondo il sito web, la nuova Volkswagen Gol utilizzerà la piattaforma MQB di nuova generazione semplificata di Skoda. Il nuovo SUV Gol sarà sostanzialmente una versione avventurosa della Skoda Fabia. “I due condivideranno la struttura di base, il vetro e la parte interna delle porte”, si legge nell’articolo.

La VW Gol di nuova generazione dovrebbe essere lunga meno di 4,10 m. La larghezza dovrebbe essere 1,78 m e l’altezza (1,48 m. Vedremo se un tale modello sarà capace di dare serio filo da torcere a Fiat Pulse che altrimenti è destinato a dominare per anni nella sua categoria in Brasile e più in generale in tutta l’America Latina.

