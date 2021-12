Alfa Romeo: ecco mese per mese cosa accadrà nel 2022

Il 2022 di Alfa Romeo sarà un anno molto intenso. Infatti le novità per la casa automobilistica del Biscione non dovrebbero mancare a differenza del 2021 che invece è stato avaro di soddisfazioni per lo storico marchio milanese. Il mese di gennaio che sta per cominciare dovrebbe essere abbastanza tranquillo per il Biscione, rappresentando un periodo di classica “quiete prima della tempesta”.

Ecco mese per mese come dovrebbe essere il 2022 di Alfa Romeo

Non possiamo però escludere che qualche anticipazione legata ad Alfa Romeo Tonale possa comunque arrivare già nelle prime settimane dell’anno. Il mese di febbraio invece dovrebbe essere sicuramente molto più interessante per la casa milanese.

Infatti gira voce che possa essere proprio quello il mese scelto per il debutto del nuovo SUV. In particolare come vi abbiamo scritto ieri si vocifera che l’8 febbraio possa essere il giorno esatto per la presentazione di questo atteso veicolo destinato a far parlare molto di se in futuro.

In sede di presentazione conosceremo tanti particolari relativi al nuovo Alfa Romeo Tonale. In particolare si dovrebbero conoscere tutti i dettagli tecnici e di design che fino a questo momento sono rimasti nascosti, ma anche prezzi, allestimenti e versioni. Sapremo finalmente se e quando ci sarà una versione completamente elettrica di questo veicolo.

Anche il mese di marzo dovrebbe essere particolarmente interessante per Alfa Romeo. Infatti l’1 marzo il gruppo Stellantis rivelerà i suoi piani per il futuro e dunque anche il famoso piano di rilancio del Biscione che prevede 5 nuove auto in 5 anni dovrebbe finalmente essere rivelato.

Per quanto riguarda il mese di aprile l’evento clou per il Biscione dovrebbe essere l’inizio della produzione di Alfa Romeo Tonale presso lo stabilimento di Pomigliano. Dovrebbe essere questo il mese più probabile per l’avvio anche se qualcuno ipotizza che un inizio della produzione possa anche avvenire alla fine del mese di marzo.

Maggio invece potrebbe essere un mese di transizione per il marchio premium di Stellantis in attesa del lancio commerciale di Alfa Romeo Tonale che invece dovrebbe avvenire nei primi giorni del prossimo mese di giugno. Sarà quello quindi il mese in cui i numerosi fan del Biscione e i possibili acquirenti potranno fare la loro diretta conoscenza con il SUV in concessionaria prenotando la propria unità.

Luglio e Agosto non dovrebbero regalare particolari sussulti ai numerosi appassionati di motori a proposito del Biscione. Settembre potrebbe invece essere il momento giusto per il famoso restyling di Alfa Romeo Giulia e Stelvio che fonti autorevoli danno per sicuro nel 2022.

Usiamo il condizionale perchè a differenza di Tonale i cui tempi di arrivo sul mercato sono stati già anticipati, su queste auto invece è ancora fitto il mistero. Ricordiamo comunque che si tratterà di lievi aggiornamenti estetici, tecnologici, agli interni e alla gamma dei motori.

Nell’ultimo trimestre del 2022 non dovrebbe accadere nulla di rilevante per Alfa Romeo anche se non possiamo ovviamente escludere qualche sorpresa come ad esempio una sorta di anticipazione tramite teaser o concept car del futuro B-SUV Alfa Romeo Brennero che poi sarà lanciato nella seconda metà del 2023.

