Alfa Romeo Giulia Sportwagon: ci sarà con la futura generazione?

E’ rimasto l’amaro in bocca ai numerosi fan di Alfa Romeo quando si è saputo che Alfa Romeo Giulia non avrebbe avuto una versione sportwagon. Se inizialmente sembrava che in un secondo momento una Alfa Romeo Giulia Sportwagon sarebbe stata possibile, fu lo stesso Sergio Marchionne a dire che una simile auto non era prevista nella gamma di Alfa Romeo.

Questo in quanto i costi di sviluppo erano troppo elevati per le vendite che la variante avrebbe portato avendo mercato solo in Europa. Questo assodato che in Nord America e negli altri continenti questo tipo di auto è stato ormai soppiantato dai SUV.

Ancora possibile con la seconda generazione una Alfa Romeo Giulia Sportwagon?

Ora che il nuovo nuovo numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato ha confermato che una seconda generazione di Alfa Romeo Giulia si farà, ci si chiede se è ancora possibile ipotizzare l’arrivo di una Alfa Romeo Giulia Sportwagon.

Altri marchi facenti parte di Stellantis dispongono nelle loro gamme di auto di questo tipo. Basti pensare ad esempio a Peugeot o a Opel. Dunque non vediamo perchè mai lo stesso non possa accadere con Alfa Romeo.

La vettura di Alfa Romeo avrebbe dimensioni leggermente maggiori della berlina

Le piattaforme ci sono, i motori anche, le tecnologie sono condivise dai vari marchi del gruppo quindi il costo di sviluppo di tale auto sarebbe assai ridotto. Una gran parte dei fan del Biscione, specie da noi in Italia, farebbe carte false per poter acquistare una auto di Alfa Romeo con queste caratteristiche.

La vettura nella zona anteriore sarebbe tale e quale alla Alfa Romeo Giulia berlina mentre nella parte posteriore avrebbe le tipiche caratteristiche di una station wagon. L’auto avrebbe dimensioni leggermente maggiori rispetto alla berlina, come sempre accade per le varianti di questo genere.

Del resto sono in molti a credere che uno dei motivi per cui la prima generazione di Alfa Romeo Giulia non ha avuto il successo sperato è proprio la mancanza di varianti che ha spinto molti potenziali clienti ad optare per altri marchi.

Qui vi mostriamo uno dei vari render presenti sul web che provano ad ipotizzare come sarebbe una nuova Alfa Romeo Giulia Sportwagon. Le immagini hanno fatto il giuro del web e sono state molto apprezzate dai numerosi fan del Biscione che in larga maggioranza si augurano un domani di poter optare in futuro per un simile modello, che sicuramente porterebbe nuove fette di mercato alla casa automobilistica milanese.

