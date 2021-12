Alfa Romeo Brennero: quanto sarà lungo il SUV?

Alfa Romeo Brennero sarà la seconda auto ad arrivare nella gamma della casa automobilistica del Biscione dopo Alfa Romeo Tonale. Il modello infatti sarà lanciato sul mercato entro la fine del 2023. Possibile un anticipo già a fine 2022 ma in proposito è meglio aspettare conferme ufficiali. A proposito di questo modello le notizie non sono ancora molte. Sappiamo che sarà prodotto a Tychy in Polonia insieme ai futuri B-SUV di Jeep e Fiat.

Alfa Romeo Brennero più lungo del previsto? Le misure del Tonale lo fanno pensare

La piattaforma che sarà utilizzata da Alfa Romeo Brennero sarà la STLA Small. Una delle domande che tanti si fanno riguarda le dimensioni di questa auto. Infatti in un primo momento si era parlato di una vettura con una lunghezza intorno ai 415 – 420 cm.

Sembra però che le cose possano andare diversamente per la nuova vettura della casa automobilistica del Biscione. Infatti nella giornata di ieri si è saputo che molto probabilmente Alfa Romeo Tonale avrà una lunghezza intorno ai 452 cm. Questo almeno dicono le ultime indiscrezioni proveniente dalla Polonia.

Ma del resto una misura simile era ipotizzabile. Infatti il prototipo camuffato del veicolo è stato più volte avvistato e si era capito che le misure potessero essere più o meno quelle. In particolare una foto in cui Tonale e Alfa Romeo Stelvio erano una accanto all’altro aveva fatto vedere che la differenza tra i due modelli non era molta.

Alfa Romeo Stelvio misura 468 cm di lunghezza. Tornando ad Alfa Romeo Brennero, questo ci fa pensare che difficilmente il B-SUV sarà sotto i 430 cm di lunghezza. Anzi possibile che il modello sia più vicino ai 440 piuttosto che ai 430 cm.

Ci sarebbe altrimenti troppa differenza tra i due SUV che nella gamma dello storico marchio milanese saranno collocati uno subito dietro l’altro. Quindi sembra ragionevole ipotizzare che Alfa Romeo Brennero possa avere una lunghezza intorno ai 430 – 435 cm.

Questo però apre un altro interrogativo. Ci si chiede cioè se in futuro nella gamma di Alfa Romeo possa trovare spazio un modello ancora più piccolo di Brennero e se questo veicolo sarà un SUV o un altro tipo di auto.

Pensare ad un altro SUV non sembra poi così incredibile se si pensa che Jeep sta lanciando un nuovo SUV per l’Europa che sarà più piccola di Jeep Renegade che misura 423 cm. Insomma ipotizzare un altro SUV di Alfa Romeo intorno ai 415 cm oppure un’erede di Alfa Romeo MiTo come futura entry level della gamma del Biscione non sembra un’ipotesi così remota.

Tanto per fare un paragone con altri B-SUV, Audi Q2 è lungo 420 cm, Mini Countryman 429, il futuro Smart SUV si dice che sarà non più di 420 cm. Vedremo dunque cosa ci riserverà in proposito il futuro piano di rilancio di Stellantis per Alfa Romeo.

