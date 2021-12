Alfa Romeo Brennero: quando debutta il SUV?

Alfa Romeo Brennero sarà la seconda grande novità per la casa automobilistica del Biscione dopo il lancio del SUV Alfa Romeo Tonale. In tanti si domandano quando il futuro B-SUV di Alfa Romeo farà il suo debutto. L’anno di lancio del modello al 99 per cento sarà il 2023.

Del resto è stato lo stesso numero uno del Biscione, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato a dire che ogni anno nei prossimi 5 anni Alfa Romeo presenterà un nuovo modello. Dato che il 2022 sarà l’anno di Tonale il 2023 dovrebbe essere invece quello della futura entry level nella gamma dello storico marchio milanese. Questo tra l’altro al momento è l’unico altro modello ufficialmente confermato per quanto riguarda la futura gamma della casa premium di Stellantis.

Ecco quando dovrebbe debuttare Alfa Romeo Brennero

Sebbene conosciamo l’anno di debutto di Alfa Romeo Brennero non è invece ancora chiaro il periodo in cui questo modello sarà svelato. Alcune indiscrezioni apparse nelle scorse settimane dicevano che un primo approccio con il futuro SUV compatto avremmo potuta averlo entro la fine del 2022.

Non è chiaro però se ciò avverrà attraverso la pubblicazione delle prime immagini ufficiali oppure con una concept car, come avvenuto nel 2019 con Alfa Romeo Tonale. Quello che sembra certo è che entro la fine del prossimo anno qualcosa potrebbe accadere.

In ogni caso la produzione non dovrebbe iniziare prima della seconda metà del 2023. Si parla in particolare dell’autunno del 2023. Queste almeno sono le voci che circolano a Tychy in Polonia, stabilimento in cui questo modello sarà prodotto.

Il veicolo nascerà sulla ex piattaforma CMP di PSA adesso ribattezzata STLA Small. La stessa base sarà utilizzata anche per i futuri SUV compatti di Fiat e Jeep che anticiperanno di qualche mese il debutto di Brennero e saranno costruiti sempre a Tychy.

Alfa Romeo Brennero dovrebbe essere anche la prima auto di Alfa Romeo ad arrivare sul mercato in un versione al 100 per cento elettrica. Lo sbarco in concessionaria di questa atteso modello dovrebbe avvenire tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024. Se dovessimo scommettere punteremmo su gennaio 2024.

Il veicolo sarà un SUV urbano pensato per la guida in città ma che ovviamente confermerà le caratteristiche tipiche di un’auto di Alfa Romeo. Quanto al prezzo, sappiamo già che sarà l’auto più economica tra quelle presenti nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Al momento però è difficile fare una previsione.

Ricordiamo infine che questo modello servirà ad avvicinare al Biscione anche alcune tipologie di clienti che per il momento si sono allontanate. Il riferimento va ovviamente a giovani e pubblico femminile. Gli analisti del mercato ritengono che in breve tempo Alfa Romeo Brennero diventerà l’auto più venduta in assoluto da Alfa Romeo a livello globale. Del resto il segmento in cui si andrà a collocare è il più popolare in questo momento in tutti i principali mercati europei.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Brennero, Hypercar Ferrari, Fiat 500 Elettrica: le migliori news della settimana