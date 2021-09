Alfa Romeo Tonale fotografato accanto a Stelvio: le dimensioni

Il 2022 sarà un anno importante in quanto finalmente sarà svelato e farà il debutto sul mercato il nuovo SUV di segmento C Alfa Romeo Tonale. Fino a questo momento la casa automobilistica del Biscione ha detto davvero poco del suo futuro modello a parte il fatto che il veicolo di produzione sarebbe stato molto simile alla concept car mostrata al Salone dell’auto di Ginevra del 2019.

Nelle scorse ore Walter Vayr di GabetzSpyUnit ha mostrato nuove foto spia del prototipo di Alfa Romeo Tonale fotografato accanto ad Alfa Romeo Stelvio. Queste immagini ci dicono qualcosa in più su quelle che saranno le dimensioni del modello di produzione di Tonale che sarà svelato a febbraio in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra.

I due modelli avranno ben poco in comune considerando che Alfa Romeo Stelvio nasce sulla costosa piattaforma Giorgio a trazione posteriore mentre la Tonale condividerà la piattaforma Small Wide 4×4 con la Jeep Compass. Un propulsore ibrido plug-in è il motivo per cui la casa madre Stellantis ha deciso di posticipare di qualche mese il lancio sul mercato, con l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato che ha affermato che il propulsore elettrificato non era abbastanza sportivo per essere all’altezza del prestigio dello storico marchio milanese.

Venendo costruito in Italia presso lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, Alfa Romeo Tonale ha tutti gli ingredienti per diventare una vacca da mungere per Alfa Romeo che conta di aumentare di molto le sue vendite grazie a questo modello che andrà a collocarsi in uno dei segmenti di mercato che vanno per la maggiore in questo momento.

Ricordiamo infine che Alfa Romeo Stelvio e Tonale saranno presumibilmente affiancati alla fine di questo decennio da un crossover ancora più piccolo, chiamato provvisoriamente Brennero. Si dice che il modello subcompatto sia costruito in Polonia e sia disponibile in forma completamente elettrica.

