Opel ha la priorità in Stellantis come unico marchio tedesco

Lo status di Opel come unico marchio tedesco all’interno del gruppo Stellantis gli conferisce “una priorità speciale”. Lo ha affermato giovedì l’amministratore delegato della casa automobilistica, Uwe Hochgeschurtz, a seguito delle preoccupazioni dei sindacati sul futuro dell’azienda nel paese.

“Siamo l’unico marchio tedesco. Stiamo costruendo qual cosa di importante e con Stellantis credo che troveremo successo con il marchio Opel“, ha detto Uwe Hochgeschurtz in un vertice online organizzato dal quotidiano tedesco Handelsblatt. In Germania la preoccupazione sul futuro degli stabilimento di Opel è davvero forte da qualche settimana a questa parte.

Ricordiamo che nelle scorse settimane Opel ha chiuso i suoi stabilimenti di Eisenach in Germania almeno fino alla fine dell’anno a causa della carenza di semiconduttori. I lavoratori della casa tedesca accusano il gruppo Stellantis di sfruttare il piano di licenza della Germania per spostare la produzione fuori dal paese. Hochgeschurtz incontrerà i ministri delle finanze dei tre stati tedeschi in cui Opel ha stabilimenti – Renania-Palatinato, Assia e Turingia – il 19 novembre, in vista di un incontro previsto a fine mese tra il CEO di Stellantis Carlos Tavares e i premier di quegli stati.

Hochgeschurtz ha anche affermato che Opel stava dando la priorità all’uso dei chip che aveva già a disposizione per i veicoli elettrici, e non voleva speculare troppo su quando la carenza di chip sarebbe finita. Vedremo dunque quali novità arriveranno per la casa automobilistica di Russelsheim dopo questo incontro tra il numero uno di Stellantis Carlos Tavares e i governatori degli stati tedeschi.

