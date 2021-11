Opel Corsa-e e Mokka-e: più autonomia con il prossimo aggiornamento

All’interno di un articolo pubblicato qualche giorno fa abbiamo riportato che le Peugeot e-208 ed e-2008, prodotte a partire da dicembre, beneficeranno di un’autonomia leggermente superiore rispetto ai modelli precedenti.

Le Opel Corsa-e e Mokka-e, con lo stesso motore elettrico da 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima, otterranno gli stessi upgrade e potranno quindi percorrere qualche chilometro in più.

Opel Corsa-e e Mokka-e: le unità prodotte da dicembre proporranno un’autonomia leggermente superiore

La batteria agli ioni di litio di Corsa-e e Mokka-e rimarrà invariata, quindi mantiene la capacità lorda di 50 kWh (46,2 kWh netti). La trasmissione però verrà modificata per ottimizzare il range di velocità del powertrain.

I tecnici della casa automobilistica francese aggiungeranno anche un igrometro per un funzionamento migliore dell’impianto di riscaldamento e condizionamento dell’abitacolo, con la conseguente riduzione dei consumi energetici e una maggiore autonomia in inverno. Infine, sia la Corsa-e che il Mokka-e verranno venduti con nuovi pneumatici in alcune versioni, che adottano nuove mescole con minore resistenza al rotolamento.

Nel ciclo misto WLTP, Opel afferma che l’autonomia della Opel Corsa-e passerà da 337 a 359 km mentre quella dell’Opel Mokka-e da 324 a 338 km. Ciò significa che il miglioramento più importante è presente sulla city car (22 vs 14 km).

In attesa del nuovo restyling

Questo nuovo upgrade rappresenta un passo prima della più ampia evoluzione dei due veicoli prevista con il prossimo restyling. Il debutto della Corsa-e F 2024 è previsto nel corso del 2023. Dovrebbe beneficiare di un nuovo motore elettrico progettato dall’azienda giapponese Nidec.

Allo stesso tempo, la chimica della batteria fornita dalla cinese CATL dovrebbe essere modificata per assicurare un’autonomia superiore. Gli stessi cambiamenti dovrebbero arrivare poco dopo anche sul nuovo restyling del Mokka-e.

Entrambi i modelli proposti dalla casa automobilistica tedesca solo al momento molto apprezzati in Europa, soprattutto la Corsa-e. Sicuramente queste modifiche, volte ad aumentare il range di percorrenza con una sola ricarica, le renderanno più appetibili.