Opel continua a crescere in Germania

Opel continua costantemente il suo percorso di crescita nell’importante mercato interno tedesco e ha aumentato la sua quota di mercato per il 13° mese consecutivo. Secondo i dati preliminari, il marchio con il fulmine ha aumentato la sua quota di mercato con oltre 12.200 auto di nuova immatricolazione a ottobre a oltre il 6,8 percento.

Ciò significa che da un anno la quota di mercato è superiore a quella dello stesso mese dell’anno scorso. Anche i risultati dall’inizio dell’anno mostrano che lo sviluppo è in linea con una chiara tendenza al rialzo: tra gennaio e fine ottobre sono stati immatricolati circa 134.000 nuovi veicoli Opel. Nell’anno precedente c’erano circa 112.000 unità nello stesso periodo. La quota di mercato per i primi dieci mesi dell’anno è del 6,1 per cento e quindi quasi 1,3 punti percentuali al di sopra della quota di mercato dello stesso periodo dell’anno precedente.

“Il nostro nuovo portafoglio abbinato all’elevata qualità del prodotto è molto ben accolto sul mercato e convince i nostri clienti. Le cifre della quota di mercato puntano chiaramente verso l’alto e vogliamo continuare questo sviluppo nei restanti mesi dell’anno”, ha affermato il numero uno di Opel in Germania Andreas Marx. La tendenza positiva è supportata da modelli attraenti con diverse varianti di guida di diverse classi di veicoli. La Corsa continua a dare un contributo significativo.

La sesta generazione della piccola vettura bestseller ha trovato quasi 40.000 acquirenti in Germania dall’inizio dell’anno. La Opel Corsa è quindi ancora l’utilitaria più popolare in Germania. Anche i libri degli ordini per la Mokka sono ben pieni. La seconda generazione del SUV compatto, disponibile presso i concessionari da marzo, è già stata consegnata oltre 20.000 volte. Ad ottobre, la Mokka è stata tra le prime 3 dell’intero segmento dei SUV.

