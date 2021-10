Stellantis esalta il successo di Opel in Polonia

Il marchio Opel ha registrato ottimi risultati di vendita di autovetture e furgoni nel mercato polacco nell’ultimo mese. Le vendite totali del marchio a settembre sono aumentate del 6,4% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, quando ne furono consegnate 1.825 unità. La quota di mercato è aumentata dello 0,81 per cento fino al 5,03 per cento.

I SUV hanno registrato ottimi risultati a settembre. La nuova Opel Mokka, con 541 unità vendute, ha guidato il segmento dei B-SUV a settembre con una quota del 13,8 per cento. Anche il secondo rappresentante del marchio nella categoria B-SUV, Opel Crossland, è stata molto apprezzata dai clienti. Le vendite di settembre di questo modello sono state pari a 290 unità, il che ha consentito di aumentare la quota del segmento dal 6,6 per cento du un anno fa al 7,4 per cento.

Gli ottimi risultati di vendita di Mokka e Crossland hanno permesso al marchio Opel di diventare a settembre leader del segmento B-SUV, con una quota totale superiore al 21%. “Grazie all’ampia gamma di SUV nuovi e attraenti e all’ottima disponibilità di auto negli showroom del marchio, a settembre abbiamo registrato un aumento significativo delle vendite e della quota di Opel nel mercato polacco. La grande popolarità di Mokka e Crossland tra i nostri clienti ci ha assicurato anche una posizione di leadership nel segmento dei B-SUV”, ha affermato Adam Męciński, direttore del marchio Opel in Polonia.

“Nonostante le difficoltà legate alla carenza globale di semiconduttori, che colpisce anche il mercato polacco, i clienti Opel in Polonia hanno a disposizione un’ampia gamma di modelli sul posto presso i concessionari autorizzati del nostro marchio” ha aggiunto.

Il successo di Opel a settembre è il risultato, tra le altre cose, dell’attuale offensiva di modelli del marchio tedesco con una forte rappresentanza dei popolari SUV della gamma: Crossland, Mokka e l’ammiraglia Grandland. Quest’ultimo farà presto il suo debutto sul mercato polacco in una versione completamente nuova, rafforzando la posizione del marchio nel segmento dei C-SUV.