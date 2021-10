Fiat, Jeep e Abarth: importante novità in Francia

Lanciato nel 2019, il marchio “Spoticar” ha riunito tutti i veicoli usati venduti nelle reti dei marchi del gruppo PSA ( Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot ). Da allora, questa etichetta aveva completamente sostituito Citroën Select, Opel Sélection e Peugeot. Ma, dalla creazione del gruppo Stellantis, che riunisce i marchi della defunta FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e PSA, Abarth, Fiat e Jeep hanno continuato le loro attività di “second hand” sotto le rispettive etichette: “AutoExpert” per i primi due e “Select for you” per l’ultimo marchio.

Fiat, Jeep e Abarth: in Francia arriva Spoticar

D’ora in poi, tutte queste attività sono raggruppate sotto il nome generico di Spoticar, che diventa così una delle etichette usate più potenti in Europa con più di 39.000 veicoli in vendita nella sola Francia. Si noti che tale sviluppo riguarda anche i veicoli commerciali usati della rete di Fiat Professional.

Se è arrivato il momento della standardizzazione per i marchi del gruppo Stellantis, ciò però non avverrà con i due marchi premium del gruppo, Alfa Romeo e DS Automobiles, che continueranno ad utilizzare le proprie etichette, ovvero, rispettivamente, “Selected for you” e “DS Certified “.

Questa differenziazione permette di continuare ad offrire servizi specifici ad una clientela ritenuta più esigente. L’installazione della segnaletica Spoticar presso i concessionari Abarth, Fiat e Jeep in Francia è iniziata e dovrebbe essere completata all’inizio del prossimo anno. Vedremo dunque in proposito quali altre novità arriveranno dal gruppo Stellantis.

