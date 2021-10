Fiat Pulse avrà il motore turbo benzina 1.0 più potente del Brasile

Il motore del Fiat Pulse sarà il più potente di qualsiasi altro nel suo segmento nel mercato brasiliano. Questo è quanto dimostrato dai numeri del nuovo propulsore sviluppato da Stellantis che debutterà sul nuovo SUV compatto.

Con l’obiettivo di espandere il concetto di downsizing nella gamma di prodotti con un powertrain all’avanguardia, che offre prestazioni senza rinunciare all’efficienza, Fiat ha portato sul suo primo SUV sviluppato e prodotto nel paese il motore turbo benzina T200 capace di sviluppare 130 CV di potenza massima con alimentazione tramite etanolo e 125 CV usando la benzina.

Fiat Pulse: il motore turbo T200 da 1 litro

Fiat Pulse: il nuovo SUV avrà il motore turbo benzina da 1 litro più performante del Brasile

Parliamo del motore turbo da 1 litro più potente della sua categoria disponibile in Brasile. Le prestazioni superiori si estendono anche alla coppia massima che raggiunge i 200 Nm a 1750 g/min sia con etanolo che con benzina.

Tali numeri sono possibili grazie ad elementi come l’utilizzo del turbocompressore con wastegate elettronica, l’iniezione diretta di carburante e l’esclusivo sistema MultiAir III che consente un controllo più flessibile ed efficiente delle valvole di aspirazione.

Le tecnologie sono praticamente le stesse del pluripremiato turbo benzina T270 che equipaggia il nuovo Fiat Toro. Un altro punto forte del nuovo T200 riguarda l’accelerazione. Potenza e coppia abbinata a una struttura robusta ma leggera permettono al nuovo Pulse di impiegare 9,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h. Si tratta di un tempo più breve rispetto ai suoi principali concorrenti.

Le prestazioni efficienti del nuovo motore portano altri miglioramenti alle sue performance. Abbinato a un cambio automatico CVT a 7 marce, il turbo benzina 200 offre anche il miglior consumo di carburante tra i suoi competitor con trasmissione automatica: 12 km/l in città e 14,6 km/l su strada usando la benzina.

Il cambio CVT propone tre modalità di funzionamento: automatica, manuale e Sport. La prima si regola in base alla modalità di guida del conducente e combina le prestazioni senza compromettere l’efficienza e il comfort.

La seconda è rivolta a chi ama avere sempre il controllo e consente cambi sequenziali attraverso le palette dietro al volante. La terza è dedicata a chi vuole divertirsi ancora di più alla guida del Fiat Pulse.

Agisce sullo sterzo, sul controllo della stabilità, sulla mappatura dell’acceleratore e modifica il cambio e il tempo di risposta, sfruttando ulteriormente la potenza massima del turbo benzina da 1 litro. La nuova trasmissione automatica è stata progettata con un olio lubrificante a vita, cioè non necessita di sostituzione per l’intera durata del veicolo. Ciò aumenta la durata e riduce i costi di manutenzione.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI