Fiat Strada CVT: rivelati gli interni delle versioni Volcano e Ranch

Fiat intende portare il cambio automatico CVT sul Fiat Strada di ultima generazione attraverso gli allestimenti Volcano e Ranch. La nuova trasmissione sarà abbinata al motore Firefly da 1.3 litri che è in grado di sviluppare 101 CV di potenza con alimentazione tramite benzina e 109 CV con etanolo. La coppia massima è pari a 134 Nm con benzina e 139 Nm con etanolo.

Il nuovo Fiat Strada Volcano CVT sbarcherà sul mercato già con tutte le caratteristiche per soddisfare i nuovi standard sulle emissioni del programma Proconve PL7. Esternamente, lo Strada Volcano CVT non avrà modifiche mentre l’abitacolo si differenzierà soltanto per il cambio diverso. Per cercare di nascondere la novità, l’ultimo prototipo avvistato in foto spia è ricoperto da camuffamento proprio nella zona in cui è presente la trasmissione.

Fiat Strada CVT: nuove foto spia mostrano gli interni delle versioni Volcano e Ranch

Per quanto riguarda il nuovo Fiat Strada Ranch CVT, avrà un look ispirato alla medesima versione del nuovo Toro. Il muletto avvistato sulle strade brasiliane sfoggia nuovi cerchi in lega da 15” abbinati a pneumatici Pirelli Scorpion ATR con misura 205/60 R15.

La stessa auto di prova disponeva anche di parafanghi sui passaruota in stile Toro Ranch e pedane laterali. Se il pick-up compatto avrà l’aspetto del fratello maggiore, le pedane, le calotte degli specchietti retrovisori esterni, le cornici dei fari ausiliari e i dettagli della griglia frontale saranno cromati.

Come il Toro Ranch, il nuovo Strada Ranch CVT avrà il badge che identifica tale versione sulle portiere anteriori e all’interno della console centrale. Infine, i sedili e i pannelli delle portiere avranno un rivestimento in materiale sintetico color marrone proprio come visto sul Toro.

La trasmissione CVT sarà fornita direttamente dalla giapponese Aisin e avrà praticamente la stessa configurazione a 7 rapporti utilizzata da Toyota sulla Yaris. Infine, la variante Ranch sarà quella top di gamma presente nella line-up del Fiat Strada 2022. Sotto il cofano ci sarà la stessa configurazione della Volcano, quindi il motore Firefly 1.3 da 101/109 CV in base al tipo di alimentazione scelta.