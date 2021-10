Alfa Romeo Giulia e Stelvio: possibile guasto all’ABS

Un nuovo richiamo riguarda le auto di Alfa Romeo. Nelle scorse ore infatti è emersa la notizia che tutti i possessori tedeschi di Alfa Romeo Giulia e Stelvio prodotte tra il 16 gennaio 2019 e il 15 febbraio 2021 stanno per ricevere una lettera dalla casa automobilistico del Biscione, che chiede loro di contattare quanto prima un concessionario autorizzato per la sostituzione dell’IBS. Il modulo Integrated Brake System installato sulla loro auto potrebbe infatti essere difettoso e deve essere sostituito.

Questo problema può quindi causare il malfunzionamento dell’ABS, creando potenzialmente un rischio di incidente per le auto che dovessero accusare questo problema. Poiché la sicurezza può quindi essere compromessa, è stato predisposto un sollecito inviato direttamente ai proprietari di queste unità di Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Al momento non è ancora chiaro se il richiamo sarà esteso ad altri paesi

Per il momento le autorità europee non hanno ancora chiarito se tale richiamo sia stato previsto anche nel nostro Paese, ma dovrebbe comunque essere effettivo nelle prossime settimane. Vedremo dunque a proposito di questo richiamo di AlfaRomeo Giulia e Stelvio, per il momento circoscritto alla Germania, se nei prossimi giorni ci sarà un’estensione anche da altri paesi ed in particolare al nostro. Vi informeremo naturalmente nel caso in cui nelle prossime ore dovessero arrivare nuove notizie a proposito di questo richiamo che interessa le due popolari vetture della casa automobilistica del Biscione.

