Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs 765LT vs Aventador SVJ: drag race

Dopo aver visto in azione la Giulia Quadrifoglio widebody, lo stesso proprietario è tornato in pista questa volta con un Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio modificato che ha visto affrontare una McLaren 765LT e una Lamborghini Aventador SVJ in alcune drag race.

Purtroppo non conosciamo le modifiche apportate a questo Stelvio Quadrifoglio, ma il modello di serie nasconde sotto il cofano un motore V6 biturbo da 2.9 litri capace di sviluppare 510 CV di potenza e 600 Nm di coppia massima. Il propulsore di derivazione Ferrari permette al primo SUV del Biscione di impiegare 3,8 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 283 km/h.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs McLaren 756LT

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: un esemplare modificato sfida una McLaren 765LT e una Aventador SVJ

Come anticipato poco fa, nella prima gara di accelerazione lo Stelvio Quadrifoglio modificato affronta una McLaren 765LT. Presentata in occasione del Salone di Ginevra 2020, la sportiva britannica viene fornita con il motore V8 biturbo M840T capace di erogare 765 CV a 7500 g/min e 800 Nm di coppia massima a 5500 g/min. La 765LT pesa 80 kg in meno rispetto alla 720S nella configurazione più leggera, per un totale di 1339 kg.

A livello di prestazioni, parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,8 secondi e da 0 a 200 km/h in 7 secondi mentre la velocità massima è di 330 km/h. La casa automobilistica britannica sostiene che la supercar riesce a completare il quarto di miglio in 9,9 secondi. Da quello che riusciamo a vedere dal video, le prestazioni offerte da questo Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio modificato sono davvero notevoli, ma non abbastanza per battere la McLaren.

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio vs Lamborghini Aventador SVJ

Passando alla Lamborghini Aventador SVJ, è stata svelata in occasione del Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2018 come evoluzione della Aventador S e versione più performante dell’Aventador SV. Prodotta in soli 900 esemplari, la Super Veloce JOTA nasconde sotto il cofano un motore V12 da 6.5 litri che produce 770 CV a 8500 g/min e 720 Nm a 6750 g/min.

Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 2,8 secondi mentre quello da 0 a 200 km/h in 8,6 secondi. La velocità massima supera invece i 352 km/h. Il tutto è racchiuso in un peso di 1525 kg. Sfortunatamente, dalla clip non riusciamo a capire chi ha vinto la drag race, ma presumiamo che abbia trionfato la Lamborghini.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI