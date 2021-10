Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet: 280.000 euro per questo esemplare del 1948

Fra pochi giorni, esattamente il 7 ottobre 2021, RM Sotheby’s proporrà all’asta una bellissima Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet del 1948 con carrozzeria Pininfarina. La famosa casa d’aste prevede di venderla a una cifra compresa fra 275.000 e 325.000 dollari (236.786-279.838 euro).

Si tratta di un bellissimo esemplare realizzato dopo la Seconda Guerra Mondiale, una delle sole 680 unità prodotte. La 6C 2500 non è solo una vettura da turismo sportiva elegante, ma è riconosciuta anche per le sue prestazioni.

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet motore

Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet: un bellissimo esemplare blu è atteso all’asta fra qualche giorno

Spesso chiamato “L’ultima grande Alfa”, il modello rappresentava la fine di una lunga serie di Alfa Romeo con motori a sei cilindri iniziata nel 1928 con la 6C 1500. L’Alfa Romeo 6C 2500 fu introdotta nel 1938 e sarebbe stata costruita fino al 1952.

Questo veicolo ha attraversato due epoche molto diverse per la casa automobilistica di Arese, dal periodo pre-Seconda Guerra Mondiale di auto esclusive, costruite a mano e realizzate in numero relativamente limitato ad auto sportive più piccole, moderne e accessibili. Nel progettare la 6C 2500, il Biscione ha mantenuto le sospensioni a molle indipendenti della precedente 6C 2300, ma ha deciso di aggiornare il motore.

Bruno Treviso ha rivisto il classico sei cilindri in linea, aumentando l’alesaggio del cilindro di 2 mm per una cilindrata di 2.5 litri, oltre ad aver migliorato la testata per una maggiore compressione e un’aspirazione ottimizzata.

Tutti questi upgrade hanno permesso alla vettura di diventare la prima Alfa Romeo a raggiungere i 160 km/h di velocità massima. La versione Sport, con la sua carrozzeria leggera, vantava una potenza di 95 CV. Durante la sua produzione, l’Alfa Romeo 6C 2500 è stata rivestita dalle carrozzerie più famose dell’epoca come Touring, Bertone, Zagato e ovviamente Pininfarina.

Proprio quest’ultimo è stato il responsabile della creazione di questa bellissima Alfa Romeo 6C 2500 Sport Cabriolet attesa all’asta. Il telaio di quest’auto è stato completato il 10 ottobre del 1946. Una volta completata la produzione, la vettura è stata spedita in Argentina e venduta a Buenos Aires.

La storia successiva è purtroppo sconosciuta, ma sicuramente a un certo punto ha ricevuto un restauro completo, con la carrozzeria che è stata dipinta nell’attuale blu. Gli interni sono rivestiti in rosso mentre la capote è blu. Dal 2017 al 2020 sono stati spesi circa 176.000 dollari (151.597 euro) in manutenzione.

