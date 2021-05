Fiat avrà 3 SUV in Europa in futuro

La gamma di Fiat per i prossimi anni sarà rivelata nel piano industriale che Stellantis dovrebbe annunciare tra la fine del 2021 e gli inizi del 2022. In base a quanto dichiarato nei mesi scorsi da alcuni dirigenti di Fiat ed in primis dal capo globale del marchio, Oliver Francois, potrebbero essere 3 i SUV per l’Europa nella futura gamma della principale casa automobilistica italiana.

Fiat: 3 SUV in Europa in futuro

Il più piccolo dovrebbe essere il B-SUV che sarà prodotto a Tychy in Polonia su piattaforma CMP e che avrà anche una versione completamente elettrica. Questo modello, il cui nome al momento è sconosciuto avrà un design ispirato alla concept Centoventi. Esso inoltre avrà delle “gemelle” di Jeep, Alfa Romeo e forse anche Lancia.

Il secondo SUV che farà parte della gamma di Fiat nei prossimi anni dovrebbe essere un modello di segmento C che andrà a sostituire Fiat 500X e 500L e che rispetto a questi avrà dimensioni leggermente maggiori. Questo modello definito come Fiat 500XL molto probabilmente sarà prodotto da Fiat all’estero. SI parla di Serbia o di uno dei numerosi stabilimenti ex PSA sparsi per l’Europa.

Il terzo SUV sarà più grande ancora e dovrebbe andarsi a collocare nel segmento D del mercato. SI tratta di quel modello di cui si parla di tanto in tanto e che viene presentato come una sorta di Fiat Freemont anche se in realtà si tratterà di un modello completamente diverso e nuovo. Anche questo sfrutterà le tecnologie e motori che Stellantis condividerà con tutti gli altri marchi presenti nel suo carnet.

Insomma sembra proprio che anche nel futuro di Fiat ci sarà molto spazio per i SUV. Del resto ormai il mercato in Europa chiede questo e sembra difficile che nel medio termine le cose possano cambiare. Ovviamente questo non significa che Fiat rinuncerà ad altri segmenti ugualmente redditizi. Non a caso oltre alla conferma di Fiat 500 nel segmento A si parla di un’altra berlina nel segmento B e la possibile conferma di Fiat Tipo quanto meno nella versione hatchback.

