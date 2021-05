Fiat B-SUV: ecco come sarà il futuro modello

Nel corso del 2023 Fiat lancerà un nuovo modello. Ci riferiamo naturalmente al nuovo Fiat B-SUV che è stato confermato ufficialmente nei giorni scorsi e che sarà prodotto presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia. In tanti si domandano come sarà questo nuovo modello, anche perché fino a questo momento si è poco parlato di questo SUV a differenza dei B-SUV di Jeep e Alfa Romeo che dovrebbero venire prodotti sempre in Polonia.

Ecco come dovrebbe essere il futuro Fiat B-SUV che sarà prodotto in Polonia

Anche il Fiat B-SUV al pari degli altri B-SUV del gruppo Stellantis nascerà sulla piattaforma CMP che deriva dal gruppo PSA. Si tratta della stessa piattaforma che per intenderci viene usata da Peugeot 2008, Opel Mokka, DS3 Crossback e che in futuro sarà utilizzata anche dai B-SUV di Jeep e Alfa Romeo. Sappiamo con certezza che questo SUV arriverà sul mercato anche in versione completamente elettrica. Questa arriverà circa uno o due mesi dopo la versione a benzina la cui produzione partirà nel mese di aprile del 2023.

Si presume dunque che entro la fine di quell’anno il nuovo Fiat B-SUV, di cui al momento il nome è totalmente sconosciuto, arriverà finalmente nelle concessionarie del nostro continente. A quanto pare questo SUV potrebbe avere uno stile che in parte sarà ispirato alla concept car Fiat Centoventi che è stata mostrata per la prima volta dalla principale casa automobilstica italiana in occasione del Salone dell’auto di Ginevra nel mese di marzo del 2019.

Stellantis ha anche comunicato che intende produrre circa 130 mila unità di questo Fiat B-SUV a Tychy in Polonia. Questo dato significa che il modello sarà uno dei più venduti di Fiat in assoluto. Del resto il veicolo in questione andrà a collocarsi in uno dei segmenti di mercato in maggiore espansione in Europa in questo momento.

Infine segnaliamo che il futuro Fiat B-SUV sarà dotato di sistemi tecnologici avanzati e che come tutte le auto di Fiat si caratterizzerà per essere una delle vetture con il miglior rapporto qualità prezzo della sua categoria.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI